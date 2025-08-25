Чугунная посуда очень удобна в использовании, ведь имеет ряд преимуществ. Однако такие толстые сковородки и казаны могут оказаться тяжеловатыми для стеклянных варочных поверхностей.

Можно ли использовать чугунную посуду на стеклянных плитах – сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Интересно 5 приборов, которые ни за что не следует подключать к умной розетке

Безопасен ли чугун для стеклянных плит?

Большинство производителей предупреждают, что использовать чугунную посуду со стеклянными варочными поверхностями следует очень осторожно. Дело в том, что тяжелые сковородки или котлы могут повредить и поцарапать поверхность.

Хотя прямого запрета на использование чугунной посуды на стеклянной плите нет, но надо придерживаться нескольких рекомендаций:

не сдвигать чугунную посуду, а всегда поднимать ее с поверхности – это поможет избежать царапин;

тщательно чистить и сушить чугунную посуду, чтобы на дне не оставались крошки, которые могут повредить плиту;

ставить чугунную посуду осторожно, чтобы не разбить поверхность;

не использовать слишком тяжелую чугунную посуду;

ставить посуду ровно, чтобы чугун нагревался равномерно, иначе варочная поверхность может треснуть.

Эксперты отмечают, что чугун можно использовать на стеклянных варочных поверхностях, но делать это надо крайне осторожно. Важно четко следовать инструкциям производителя и не перегружать поверхность.

К слову, недавно эксперты рассказали, как правильно чистить индукционную плиту. Специалисты советуют придерживаться четких инструкций, чтобы не поцарапать поверхность.