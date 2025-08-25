Чи можна використовувати чавунний посуд на скляних плитах – повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living.

Чи безпечний чавун для скляних плит?

Більшість виробників попереджають, що використовувати чавунний посуд зі скляними варильними поверхнями слід дуже обережно. Річ у тім, що важкі сковорідки чи казани можуть пошкодити та подряпати поверхню.

Хоча прямої заборони на використання чавунного посуду на скляній плиті немає, але треба дотримуватися кількох рекомендацій:

не зсувати чавунний посуд, а завжди підіймати його з поверхні – це допоможе уникнути подряпин;

ретельно чистити та сушити чавунний посуд, щоб на дні не залишалися крихти, які можуть пошкодити плиту;

ставити чавунний посуд обережно, аби не розбити поверхню;

не використовувати занадто важкий чавунний посуд;

ставити посуд рівно, щоб чавун нагрівався рівномірно, інакше варильна поверхня може тріснути.

Експерти наголошують, що чавун можна використовувати на скляних варильних поверхнях, але робити це треба вкрай обережно. Важливо чітко дотримуватися інструкцій виробника та не перевантажувати поверхню.

Експерти наголошують, що чавун можна використовувати на скляних варильних поверхнях, але робити це треба вкрай обережно. Важливо чітко дотримуватися інструкцій виробника та не перевантажувати поверхню.