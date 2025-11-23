Эксперты назвали 10 худших цветов краски для кухни

Не каждый цвет подходит для кухни. Некоторые слишком яркие и мешают расслабиться во время готовки, другие же могут уменьшать аппетит. Очевидно, что таких оттенков следует избегать при окрашивании шкафов или стен.

Дизайнеры назвали 10 цветов, которые они бы никогда не использовали на кухне, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

В какие цвета не стоит красить кухню?

Ярко-красный

Красный цвет известен тем, что стимулирует аппетит, поэтому он хорошо подходит для акцентов в кухне. Но это не значит, что стоит красить все шкафы ярко-красным цветом. Слишком насыщенный оттенок может подавлять настроение и даже вызвать раздражительность.

Холодный серый

Серый – популярный выбор для кухонь. Но, как и с белым, важно выбрать правильный оттенок. Холодные оттенки серого могут сделать кухню слишком строгой и неприветливой.

Ярко-желтый

Желтый – классический выбор для кухни многие годы. Он веселит и поднимает настроение, но слишком яркий цвет также может перегружать зрение и подавлять аппетит.

Слишком яркий цвет портит атмосферу на кухне / Фото Alys Design

Бежевый с желтым оттенком

Бежевый – приветливый цвет для кухни, если найти правильный баланс теплых и холодных тонов. Желтоватый беж делает кухню устаревшей. Лучше выбирать светлый или средний тон тауп – он сохраняет тепло и не делает кухню слишком желтой.

Справка: Как пишет Color Psychology, тауп – это спектр цветов, охватывающий различные оттенки между темно-коричневым и серым. Оттенки тауп получают путем смешивания умбры и белого пигмента. Слово "туап" происходит с французского и латинского и переводится как "крот", поскольку изначально использовалось для описания цвета меха крота.

Синий

Синий один из самых популярных цветов в дизайне, но он может уменьшать аппетит, поскольку природных продуктов такого цвета мало.

Темно-красный

Насыщенные цвета могут перегружать. В маленьком пространстве они иногда уместны, но на кухне, где мы проводим много времени, дизайнеры советуют избегать глубоких оттенков красного.

Глубоким оттенкам красного на кухне не место / Фото Courtesy of Sherwin Williams

Темно-коричневый

Темные цвета способны визуально уменьшать кухню и делать атмосферу тяжелее. Кроме того, на таких поверхностях заметны пыль и разводы, а значит убирать придется чаще.

Оранжевый

Оранжевый яркий и веселый, но может отвлекать внимание от еды или оборудования, на которых вы хотите сфокусироваться.

От оранжевой кухни тоже стоит отказаться / Фото Nick Sargent

Яркий бирюзовый

Насыщенный сине-зеленый будет хорошо смотреться в комнате или библиотеке, но на кухне он делает пространство холодным и чрезмерно энергичным.

Яркий белый

Белый – классика, но слишком яркий и стерильный оттенок делает кухню холодной и бездушной. Лучше выбирать более мягкий вариант с кремовыми или песочными подтонами, чтобы свет играл на поверхностях и создавал теплую атмосферу.

Какие цвета кухни будут популярны в 2026 году?

Дизайнеры уже знают, какие оттенки будут модными в 2026 году. Белые кухни уходят в прошлое. Зато в тренде будут теплые и живые цвета – нежный персиковый и терракотовый. Они делают пространство уютным, современным и добавляют ему характера.