Дизайнеры назвали 5 худших цветов краски для гостиной комнаты

Чтобы гостиная была одновременно уютной и элегантной, важно правильно подобрать цвет стен. Слишком холодные оттенки делают пространство дискомфортным, слишком скучные однообразным, а слишком яркие создают напряженную атмосферу.

Дизайнеры назвали 5 цветов, которые никогда не следует использовать в гостиной, передает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Смотрите также Будто из прошлого века: какие детали выдают "возраст" вашей ванны

Какие цвета не подходят для гостиной?

Серый

Серый когда-то был чрезвычайно популярным, но сейчас редко подходит для гостиной. Ему не хватает характера и яркости, он делает пространство монотонным и плоским. Этот цвет очень часто использовали, и теперь он кажется устаревшим.

Эксперты советуют заменить серый на теплые нейтральные или насыщенные оттенки: кремово-бежевый, теплые синие и зеленые, карамельные коричневые или глубокие, насыщенные драгоценные цвета.

Белый

Белый может сделать пространство чистым и стильным, но неправильно подобранный оттенок создает холодную, стерильную атмосферу. Особенно стоит избегать белого с холодными, серо-голубыми оттенками. Лучше отдать предпочтение кремовым или бежевым оттенкам. Они придадут ощущение уюта.

Лимонно-желтый

Желтые акценты – это хорошо, но полностью лимонная гостиная кажется устаревшей и слишком яркой. Такой цвет в большом количестве утомляет. Лучше заменить его на теплые оттенки: охру, горчичный, примулу, медовый или старое золото.

От лимонной гостиной лучше отказаться / Фото EMI

Оранжевый

Темные и сложные оранжевые оттенки могут быть элегантными. В то же время "тыквенный", или цвет "конуса дорожного движения" или апельсина являются зарезкими. Настоящий оранжевый может перегружать пространство. Если нравится этот цвет, выбирайте рыжий, темно-оранжевый или оранжевый с розовым подтоном – коралловый, лососевый или абрикосовый.

Яркие и неоновые цвета

Неоново-розовый, ярко-бирюзовый, лаймовый – все эти оттенки слишком резкие для гостиной.

Гостиная – это место для отдыха, а такие тона создают излишнее напряжение. В интерьере их можно использовать как акцент в мелких деталях – но не как основной цвет стен. Дизайнеры предлагают вместо этого использовать оливковый, теплый серый, кремово-белый или приглушенный розовый.

Яркие оттенки – не лучший выбор для гостиной / Фото Courtneys World

Какие цвета гостиной будут популярны в 2026 году?

Издание Real Simple назвало 6 цветов, которые будут модными в следующем году:

Насыщенный угольный оттенок с драматической глубиной . Он подчеркивает форму, материалы и детали, но в естественном свете проявляет теплые нотки. Подходит для стен, плинтусов, мебели или акцентов.

. Он подчеркивает форму, материалы и детали, но в естественном свете проявляет теплые нотки. Подходит для стен, плинтусов, мебели или акцентов. Холодный сине-серый , который не перегружает комнату, но добавляет характер. Создает уют и легкость, подходит для тех, кто отходит от чисто белых стен.

, который не перегружает комнату, но добавляет характер. Создает уют и легкость, подходит для тех, кто отходит от чисто белых стен. Теплый оттенок белого , который делает пространство уютным и приятным. Является классическим и никогда не выйдет из моды.

, который делает пространство уютным и приятным. Является классическим и никогда не выйдет из моды. Нейтральный, теплый серый с песчаными нотками . Классический, универсальный, добавляет пространству глубины и уюта.

. Классический, универсальный, добавляет пространству глубины и уюта. Персиковый с нежными розовыми нотками . Создает приятный фон для текстур, узоров и глубоких акцентов, хорошо сочетается с антикварной мебелью.

. Создает приятный фон для текстур, узоров и глубоких акцентов, хорошо сочетается с антикварной мебелью. Насыщенный теплый коричневый с легкими угольными нотками. Адаптируется к свету, добавляет пространству глубины и интимности, подчеркивает текстуры и архитектурные детали.

Какие цвета станут главными трендами в 2026 году?

Эксперты по интерьерному дизайну прогнозируют, что классические белые кухни выйдут из моды до 2026 года. Нежный персиковый и терракотовый цвета станут популярными для создания уютной и современной атмосферы на кухне.