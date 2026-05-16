Фиолетовая магия на все лето: 11 растений, которые украсят любой сад
- Фиолетовые цветы, такие как лаванда, перовския, шалфей, могут украсить сад и привлекают насекомых-опылителей.
- Некоторые фиолетовые растения, например, эхинацея и монарда, имеют лечебные свойства, полезны для здоровья.
Фиолетовые цветы способны превратить даже обычный сад в картинку из глянцевого журнала. Именно сочетание зелени и фиолетовых оттенков часто используют в самых красивых выставочных садах мира.
Многие фиолетовые цветы неприхотливы, хорошо переносят жару, засуху и нерегулярный полив, а еще привлекают пчел и бабочек все лето. Об этом пишет Gardening Know How.
Какие растения фиолетового цвета будут цвести все лето?
Лаванда
Настоящая классика "садов мечты". Серебристые листья, длинные фиолетовые соцветия и аромат сразу делают пространство уютнее.
Лаванда любит солнце и хорошо дренированную почву, прекрасно переносит жару и засуху.
Лаванду обожают пчелы / Фото Pinterest
Перовския
Это растение помогает создать эффект стильного дизайнерского сада почти без лишних усилий. Ее дымчато-фиолетовые цветы будто зависают над серебристыми стеблями.
Перовския хорошо переносит жару и долго цветет даже тогда, когда другие многолетники уже отцвели / Фото Pinterest
Шалфей
Шалфей – один из самых выносливых летних цветов. Его вертикальные соцветия в течение месяцев украшают клумбы, добавляя им ярких цветов и выразительной формы.
Шалфей хорошо переносит жару и сухую погоду, а также привлекает пчел, бабочек и колибри / Фото Pinterest
Клематис Диамантина
Клематис Диамантина цветет повторно в течение лета и прекрасно подходит для арок, заборов, шпалер или больших контейнеров.
Клематис Диамантина имеет крупные махровые фиолетовые цветы / Фото Pinterest
Агастахе
Агастахе нежная на вид, но на самом деле очень выносливая. Ее высокие фиолетовые соцветия цветут все лето и привлекают множество насекомых-опылителей.
Агастахе – идеальный вариант для солнечных и сухих участков / Фото Pinterest
Монарда
Монарда быстро растет, любит немного влажную почву и очень нравится пчелам и бабочкам.
Монарда имеет немного "дикий" вид, из-за чего сад кажется более живым и естественным / Фото Pinterest
Флокс
Флокс разрастается, закрывает пустые места и образует густой ковер из фиолетово-розовых цветов.
Ползучий флокс – замечательный почвопокровник / Фото Pinterest
Вербена буэнос-айресская
Высокие тонкие стебли с мелкими фиолетовыми цветами будто парят в воздухе. Несмотря на нежный вид, вербена очень вынослива.
Вербена хорошо переносит жару, засуху и бедную почву / Фото Pinterest
Эхинацея
Эхинацея – одно из самых простых растений для солнечного сада. Она выдерживает жару, сухость и переменчивую погоду.
Крупные цветы эхинацеи долго не теряют декоративности / Фото Pinterest
Котовник
Котовник образует густые кустики с фиолетово-голубыми цветами, которые красиво обрамляют дорожки.
Это растение неприхотливое, почти не требует ухода и часто зацветает повторно после подрезки / Фото Pinterest
Аллиумы
Аллиумы добавляют клумбам высоты и архитектурности. Их шаровидные фиолетовые соцветия очень эффектные и "дорогие" на вид.
Аллиумы легко выращивать: они почти не болеют и ежегодно снова зацветают / Фото Pinterest
Что еще стоит знать о фиолетовых цветах
Как пишет Flowers.ie, фиолетовый цвет традиционно связывают с роскошью и благородством. В древности пурпурные красители были очень дорогими, поэтому этот оттенок стал символом богатства и аристократии.
Также фиолетовые цветы ассоциируются с магией, загадочностью, творчеством и вдохновением. Кроме этого, они могут означать:
- утонченную любовь и искреннее восхищение;
- спокойствие и гармонию;
- духовность и внутреннее равновесие.
Именно поэтому фиолетовые цветы часто используют в садах для создания атмосферы уюта и релакса.
Фиолетовые цветы не только красивые, но и могут быть полезными для здоровья. Некоторые из них активно используют в народной медицине и ароматерапии благодаря их успокаивающим и лечебным свойствам.
Например, аромат лаванды помогает уменьшить стресс, тревожность и улучшить сон. Именно поэтому ее часто используют в эфирных маслах и чаях.
Эхинацея известна своими свойствами укреплять иммунную систему. Ее традиционно применяют во время простуды и сезонных вирусов. Считается, что это растение помогает организму лучше бороться с инфекциями.
Монарда – ароматическое лекарственное растение с большим количеством эфирных масел. Она обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогает укреплять иммунитет, улучшает пищеварение и успокаивает нервную систему. Монарду также используют при простуде, а ее аромат помогает отпугивать клещей.
Котовник тоже имеет эфирные масла с успокаивающим эффектом. Он помогает улучшить сон, уменьшить тревожность и облегчить симптомы простуды, в частности способствует снижению температуры. Также котовник используют для ухода за кожей при воспалениях.
Агастахе помогает при стрессе, усталости, укрепляет нервную систему, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Настои из цветов флокса помогают при бронхите, пневмонии и сильном кашле, способствуя отхаркиванию.
Шалфей известен антисептическими и противовоспалительными свойствами. Его часто используют при боли в горле, тонзиллите, фарингите и воспалениях ротовой полости.
Правда или миф, что лаванда отпугивает вредителей
Лаванда не только украшает сад и имеет приятный аромат, но и может отпугивать некоторых насекомых – в частности моль, мух и комаров. Об этом рассказала в интервью 24 Каналу фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская.
В то же время лаванда не защищает от всех вредителей, например колорадских жуков.