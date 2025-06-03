Съедобные цветы: 5 растений, которые украсят сад и станут вкусным дополнением к вашим блюдам

Цветы – это не только украшение для клумб и подоконников. Некоторые из них могут стать настоящим деликатесом на вашей кухне.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, съедобные цветы добавляют красок, аромата и текстуры к различным блюдам: от салатов и напитков до тортов и супов. Что же это за растения, рассказываем далее.

Также интересно 6 бордюрных растений, которые придадут вашему саду структуры и цвета

Настурции

Настурция – фаворит среди съедобных цветов. Ее яркие красные, оранжевые и желтые цветы легко вырастить из семян, а растение быстро растет даже в контейнерах. В пищу пригодны как цветы, так и листья – оба имеют выразительный, перечный вкус, похожий на руколу. Идеальный вариант для салатов.

Анютины глазки

Анютины глазки любят прохладную погоду и поражают многообразием цветов – от фиолетового до желтого. Они имеют мягкий, слегка сладкий вкус, поэтому прекрасно подходят для десертов и летних салатов. Их можно выращивать даже в помещении при условии яркого, непрямого света и регулярного полива.

Цветы могут быть оригинальным дополнением к еде / Фото Freepik

Календула

Эти цветы часто путают с бархатцами, однако календула имеет свои отличия. Лепестки насыщенных желто-оранжевых оттенков имеют терпкий, пряный вкус и хорошо сочетаются с горячими блюдами, например супами или ризотто. Календула известна и своими лечебными свойствами, что добавляет ей дополнительной ценности.

Лук-шнитт

Лук-шнитт – популярная трава, но мало кто знает, что его фиолетовые цветы также съедобны. Они имеют нежный луковый привкус и прекрасно подходят для украшения яичных блюд, сливочных соусов или масла.

Бархатцы

Привычные для украинских садов, бархатцы имеют не только декоративную, но и кулинарную ценность. Их лепестки имеют цитрусовый привкус и используются для ароматизации чая, приготовления риса или как красочное украшение для блюд. Они также помогают отпугивать вредителей и хорошо растут на солнце.

Кстати, выращивание растений может не только разнообразить рацион, но и стать ключом к более долгой и счастливой жизни.