Цветы из нашего детства снова в моде: что посадить возле дома

Тенденция к созданию природных садов продолжает набирать популярность. Вместо идеально ровных газонов и строгих клумб все больше людей выбирают цветки, которые еще много лет назад росли возле сельских домов, вдоль заборов и под окнами. Такие растения не только неприхотливы в уходе, но и создают особую атмосферу уюта, которую многие помнят с детства.

Издание Kobieta.gazeta рассказало, какие цветки из нашего детства переживают вторую волну популярности.

Какие цветы посадить в саду?

Мальвы – символ старых украинских дворов

Высокие мальвы давно стали одним из самых узнаваемых растений возле сельских домов. Они прекрасно смотрятся вдоль заборов, у стен дома или хозяйственных построек. Во время цветения их высокие стебли покрываются десятками больших цветов разных оттенков – от белого до темно-бордового. Мальвы лучше всего растут на солнечных участках с плодородной почвой и при надлежащем уходе могут много лет украшать сад.



Высокие мальвы прекрасно смотрятся вдоль заборов / Фото Unsplash

Пионы, которые не выходят из моды

Еще одно растение, без которого сложно представить старинный сад, – пион. Его пышные ароматные цветы распускаются в начале лета и сразу становятся главным украшением клумбы. Пионы особенно ценят за долговечность. На одном месте они могут расти десятилетиями, с каждым годом становясь все более пышными.



Пионы распускаются в начале лета и сразу становятся главным украшением клумбы / Фото Unsplash

Флоксы наполнят сад ароматом

Флоксы возвращаются в моду не только благодаря яркому цветению, но и из-за приятного аромата. Они образуют густые красочные куртины и цветут в течение длительного времени. Эти растения особенно активно посещают пчелы, шмели и бабочки, поэтому они станут отличным выбором для тех, кто хочет сделать сад более живым. Флоксы лучше всего чувствуют себя на солнечных участках с умеренно влажной почвой.



Флоксы обладают приятным ароматом / Фото Unsplash

Почему старые сады снова в моде?

Ландшафтные дизайнеры отмечают, что современные тенденции все больше тяготеют к естественности. Вместо идеально симметричных клумб люди выбирают те, которые выглядят так, будто их создала сама природа. Такой подход не только придает участку особый шарм, но и способствует развитию полезных насекомых-опылителей.

Как создать атмосферу бабушкиного сада?

Специалисты советуют высаживать растения в несколько ярусов. Самые высокие цветы стоит размещать возле заборов или стен дома, средние – в центре клумбы, а низкорослые – по краям. Также не стоит стремиться к идеальной симметрии. Именно легкая естественная небрежность, плавные переходы между растениями и даже самосев отдельных цветов создают ту самую атмосферу старинного сада, которая сегодня вновь стала популярной.

Помимо мальв, пионов и флоксов, в таком саду уместно высадить ромашки, колокольчики, ирисы, бархатцы и астры. Вместе они создадут цветник, который будет напоминать о лете в детстве и радовать обильным цветением почти весь сезон.