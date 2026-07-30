Видання Kobieta.gazeta розповіло, які квіти з нашого дитинства переживають другу хвилю популярності.

Які квіти посадити в саду?

Мальви – символ старих українських подвір'їв

Високі мальви давно стали однією з найвпізнаваніших рослин біля сільських будинків. Вони чудово виглядають уздовж парканів, біля стін будинку або господарських споруд. Під час цвітіння їхні високі стебла вкриваються десятками великих квітів різних кольорів – від білого до темно-бордового. Мальви найкраще ростуть на сонячних ділянках із родючим ґрунтом і за належного догляду можуть багато років прикрашати сад.



Високі мальви чудово виглядають уздовж парканів / Фото Unsplash

Півонії, які не виходять із моди

Ще одна рослина, без якої складно уявити старий сад, – півонія. Її пишні ароматні квіти розпускаються на початку літа й одразу стають головною окрасою клумби. Півонії особливо цінують за довговічність. На одному місці вони можуть рости десятиліттями, щороку стаючи дедалі пишнішими.



Півонії розпускаються на початку літа й одразу стають головною окрасою клумби / Фото Unsplash

Флокси наповнять сад ароматом

Флокси повертаються в моду не лише завдяки яскравому цвітінню, а й через приємний аромат. Вони утворюють густі барвисті куртини та цвітуть протягом тривалого часу. Особливо активно ці рослини відвідують бджоли, джмелі та метелики, тому вони стануть чудовим вибором для тих, хто хоче зробити сад більш живим. Флокси найкраще почуваються на сонячних місцях із помірно вологим ґрунтом.



Флокси мають приємний аромат / Фото Unsplash

Чому старі сади знову популярні?

Ландшафтні дизайнери зазначають, що сучасні тенденції дедалі більше тяжіють до природності. Замість ідеально симетричних клумб люди обирають ті, які виглядають так, ніби їх створила сама природа. Такий підхід не лише додає ділянці особливого шарму, а й сприяє розвитку корисних комах-запилювачів.

Як створити атмосферу бабусиного саду?

Фахівці радять висаджувати рослини у кілька ярусів. Найвищі квіти варто розміщувати біля парканів або стін будинку, середні – у центрі клумби, а низькорослі – по краях. Також не варто прагнути ідеальної симетрії. Саме легка природна недбалість, плавні переходи між рослинами та навіть самосів окремих квітів створюють ту саму атмосферу старовинного саду, яка сьогодні знову стала популярною.

Крім мальв, півоній і флоксів, у такому саду доречно висадити ромашки, дзвіночки, іриси, чорнобривці та айстри. Разом вони створять квітник, який нагадуватиме про літо в дитинстві та тішитиме рясним цвітінням майже весь сезон.