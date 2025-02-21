Как превратить шкаф в декоративный камин: интересная идея для домашнего уюта

Не у каждого дома есть старый и никому ненужный шкаф. Оказывается его можно превратить в современную инсталляцию с камином, приложив минимальные усилия.

Идеей интересного декора поделились в сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @miy_dim_mebli.

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Инсталляция с камином своими руками

Женщина решила переделать старый шкаф на стильную инсталляцию с камином. Поскольку шкаф был белым, то красить его не было необходимости, однако, если мебель коричневая, то для белого камина их следует покрасить, или же его можно сделать темным.

В общем, на создание инсталляции понадобится:

старый шкаф,

деревянные рейки,

панели с имитацией кирпича,

смесь, чтобы замазать швы,

клей,

краска.

Дополнить конструкцию стоит деревянными рейками, чтобы она хорошо стояла. После этого шкаф нужно обшить панелями, которые имитируют кирпич. Для этого можно воспользоваться "жидкими гвоздями", чтобы не повредить их извне.

Чтобы избавиться швов между панелями, их нужно обработать специальным раствором, а после – покрасить. После этого можно устанавливать декоративный очаг, и инсталляция с камином готова.

Как сделать декоративный камин: смотрите видео

Кроме того, женщина дополнила пространство, установив полки для цветов и других элементов интерьера. В сети заметили, что на создание инсталляции ушло несколько часов.