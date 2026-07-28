"Мегадорого" и "бессмысленно": какой модный тренд уже устарел в 2026 году

Деревянные панели из ДСП, еще несколько лет назад считавшиеся признаком современного ремонта, стремительно теряют популярность. Если раньше ими украшали целые стены в гостиных, спальнях и даже прихожих, то сегодня дизайнеры все чаще называют такое решение устаревшим.

Как отмечают специалисты mebli_choice в инстаграмме, большие площади, полностью обшитые панелями "под дерево", делают интерьер тяжелым и больше напоминают офисные помещения, чем уютный дом.

Почему тренд выходит из моды?

Декоративные рельсы и панели с деревянной текстурой стали настоящим хитом несколько лет назад. Их использовали для оформления:

телевизионных зон,

изголовья кроватей,

и даже полностью закрывали ими стены.

Впрочем, в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от такого подхода. Причина проста – избыток деревянных панелей перегружает пространство и делает его однообразным. К тому же материал из ДСП не всегда имеет дорогостоящий вид, особенно когда занимает значительную площадь. Поэтому интерьер может напоминать офис, конференц-зал или коммерческое помещение, а не современную квартиру.

"Мегадорого", но не всегда оправданно

Еще один аргумент дизайнеров – стоимость такой отделки. Качественные декоративные панели вместе с монтажом обходятся недешево, особенно если покрывают большие стены. При этом эффект, еще недавно считавшийся модным, сегодня уже не производит такого впечатления. Именно поэтому многие специалисты называют масштабное использование деревянных панелей неоправданными издержками.

Почему этот тренд выходит из моды: смотрите видео

Что делать вместо этого?

Это не значит, что от панелей следует полностью отказаться. Напротив, дизайнеры советуют использовать их дозированно – как декоративный акцент. К примеру, панели могут выделить нишу, выделить телевизионную зону, оформить изголовье кровати либо маленький участок стенки.

В таком случае они придают интерьеру фактурность и тепло, но не перегружают пространство. Самое акцентное использование деревянных панелей сегодня считается более актуальным решением, чем сплошная отделка больших поверхностей.