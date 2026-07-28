Як зазначають фахівці mebli_choice в інстаграмі, великі площі, повністю обшиті панелями "під дерево", роблять інтер'єр важким і більше нагадують офісні приміщення, ніж затишний дім.

Чому тренд виходить із моди?

Декоративні рейки та панелі з текстурою дерева стали справжнім хітом кілька років тому. Їх використовували для оформлення:

телевізійних зон,

узголів'їв ліжок,

і навіть повністю закривали ними стіни.

Втім, у 2026 році дизайнери дедалі частіше відмовляються від такого підходу. Причина проста – надлишок дерев'яних панелей перевантажує простір і робить його одноманітним. До того ж матеріал із ДСП не завжди має дорогий вигляд, особливо коли займає значну площу. Через це інтер'єр може нагадувати офіс, конференц-зал або комерційне приміщення, а не сучасну квартиру.

"Мегадорого", але не завжди виправдано

Ще один аргумент дизайнерів – вартість такого оздоблення. Якісні декоративні панелі разом із монтажем обходяться недешево, особливо якщо ними покривають великі стіни. При цьому ефект, який ще недавно вважався модним, сьогодні вже не справляє такого враження. Саме тому багато фахівців називають масштабне використання дерев'яних панелей невиправданими витратами.

Чому цей тренд виходить із моди: дивіться відео

Що робити замість цього?

Це не означає, що від панелей варто повністю відмовитися. Навпаки, дизайнери радять використовувати їх дозовано – як декоративний акцент. Наприклад, панелі можуть підкреслити нішу, виділити телевізійну зону, оформити узголів'я ліжка або невелику ділянку стіни.

У такому разі вони додають інтер'єру фактурності та тепла, але не перевантажують простір. Саме акцентне використання дерев'яних панелей сьогодні вважається більш актуальним рішенням, ніж суцільне оздоблення великих поверхонь.