Прощайте, мягкие стулья: новый тренд 2026 года удивил даже дизайнеров
Мягкие обеденные стулья, которые несколько лет подряд оставались фаворитами дизайнеров, постепенно теряют популярность. Им на смену приходят модели из натурального дерева, сочетающие лаконичный дизайн, долговечность и практичность. Именно они все чаще появляются в современных интерьерах и уже претендуют на звание одного из главных мебельных трендов 2026 года.
Как пишет Kobieta.gazeta, дизайнеры отмечают, что сегодня владельцы квартир все чаще выбирают мебель, которая не только выглядит стильно, но и остается актуальной на протяжении многих лет.
Почему деревянные стулья снова стали популярными?
В последние годы в столовых преобладали мягкие стулья и модели из ротанга. Однако современные тенденции изменились в пользу простых форм и натуральных материалов. Особенно популярными стали деревянные стулья с округлыми спинками, плавными линиями и выразительной текстурой дерева.
Благодаря этому они сами по себе становятся декоративным элементом интерьера и не требуют яркой обивки или сложной отделки. Такой подход соответствует общему тренду на уютные, теплые интерьеры, в которых главную роль играют природные материалы и сдержанная цветовая палитра.
Деревянные стулья стали главным трендом 2026 года / Фото Unsplash
Какие породы дерева сейчас в тренде?
Чаще всего дизайнеры рекомендуют мебель из:
- дуба;
- ясеня;
- ореха.
Эти породы известны своей прочностью, долговечностью и красивой естественной текстурой. Кроме того, деревянные стулья гораздо проще в уходе, чем мягкие модели, ведь они не накапливают пыль в ткани и не требуют регулярной чистки обивки. Такая мебель одинаково удачно смотрится в современных, скандинавских, классических, рустикальных и минималистичных интерьерах.
Почему этот тренд набирает популярность?
Одной из главных причин популярности деревянной мебели дизайнеры называют стиль "японди", который сочетает японский минимализм со скандинавской простотой и уютом. Для этого стиля характерны:
- натуральные материалы,
- естественные цвета,
- функциональность и отказ от лишнего декора.
Именно поэтому мебель из дерева все чаще заменяет изделия с текстильной обивкой. Кроме того, все больше людей стремятся покупать вещи, которые прослужат много лет. Качественная деревянная мебель полностью соответствует этой тенденции, ведь она не выходит из моды после одного сезона.