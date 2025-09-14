Из двора в дом: обычный держатель для шланга неожиданно оживил интерьер дома
- Держатели для садовых шлангов можно использовать в интерьере как места для хранения в гостиной, ванной, кухне.
- Они могут служить полками для хранения книг, специй или других мелочей.
Обычный держатель для садового шланга можно легко использовать для различных нужд в доме. Он может служить идеальным местом для хранения.
Держатели для садовых шлангов чрезвычайно универсальны, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest и Yahoo.
Какие есть способы использования держателя для шланга в доме?
В зависимости от формы, они могут хранить книги, баночки с лосьоном, виниловые пластинки, специи и другие вещи. Если прикрепить держатель к стене в гостиной, это станет оригинальным решением для хранения пледов: просто накиньте одеяло на округлую часть держателя, где обычно наматывается шланг.
В ванной комнате держатель можно прикрутить к двери и использовать для полотенец после душа.
Если же у модели есть дополнительная полка, ее можно превратить в стильное место для хранения туалетной бумаги. На самом деле везде, где вы обычно ставите полку или крючок, можно применить и держатель для шланга.
Держатель для шланга подойдет для хранения пледов и пультов / Фото Laura Wheatman Hill
Это полка в полке / Фото Laura Wheatman Hill
Держатель можно использовать как туалетный столик / Фото Laura Wheatman Hill
Из держателя для шланга получится креативная подставка для растений / Фото Laura Wheatman Hill
Как повторно использовать старые горшки и кашпо?
Если дома накопились старые горшки и кашпо, не спешите их выбрасывать. Им легко дать вторую жизнь – и в саду, и в доме. Вот несколько простых идей:
- Птичья ванночка;
- Минифонтан;
- Подсвечники;
- Посуда для пикника;
- Держатели для столовых приборов и салфеток.