Держатели для садовых шлангов чрезвычайно универсальны, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest и Yahoo.

Какие есть способы использования держателя для шланга в доме?

В зависимости от формы, они могут хранить книги, баночки с лосьоном, виниловые пластинки, специи и другие вещи. Если прикрепить держатель к стене в гостиной, это станет оригинальным решением для хранения пледов: просто накиньте одеяло на округлую часть держателя, где обычно наматывается шланг.

В ванной комнате держатель можно прикрутить к двери и использовать для полотенец после душа.

Если же у модели есть дополнительная полка, ее можно превратить в стильное место для хранения туалетной бумаги. На самом деле везде, где вы обычно ставите полку или крючок, можно применить и держатель для шланга.

Держатель для шланга подойдет для хранения пледов и пультов / Фото Laura Wheatman Hill

Это полка в полке / Фото Laura Wheatman Hill

Держатель можно использовать как туалетный столик / Фото Laura Wheatman Hill

Из держателя для шланга получится креативная подставка для растений / Фото Laura Wheatman Hill

Как повторно использовать старые горшки и кашпо?

Если дома накопились старые горшки и кашпо, не спешите их выбрасывать. Им легко дать вторую жизнь – и в саду, и в доме. Вот несколько простых идей: