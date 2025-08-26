Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, старые кашпо можно использовать уникальными и креативными способами не только в саду, а в доме. Для чего их можно приспособить, рассказываем далее.

Как использовать старые кашпо и горшки?

Сделайте птичью ванну для птиц

Глазурованный горшок с блюдцем можно за считанные секунды превратить в птичью ванночку. Просто переверните горшок, поставьте его на ровную поверхность и поставьте сверху блюдце. Для большей устойчивости можно приклеить блюдце к горшку. Наполните блюдце водой для птиц или добавьте гравий вместе с небольшим количеством воды, чтобы создать передышку для жаждущих бабочек.

Создайте фонтан

Чтобы создать садовый фонтан, можно установить насос и трубку в любой водонепроницаемый горшок. Далее используйте силиконовый герметик, чтобы закрыть дренажные отверстия и наполните горшок водой и добавьте стеклянную гальку или речной камень для еще одного декоративного элемента.

Как создать фонтан из горшка: смотрите видео

Превратите горшки в праздничный декор

Наполните кашпо мхом и писанками для весеннего декора или добавьте маленькие ракушки летом или мини-тыквы или шишки осенью. Кашпо и горшки можно оформлять любыми способами, в зависимости от сезона и пожеланий.

Наполните их свечами

Превратите свои маленькие горшки на подсвечники, наполнив каждый растопленным воском и фитилем. Такие украшения можно использовать на улице или дома, чтобы сделать вечера более волшебными.

Как сделать свечи из кашпо: смотрите видео

Храните столовые принадлежности для пикника

Терракотовые и металлические горшки выглядят особенно очаровательно на столе на открытом воздухе. Потрите старые горшки и используйте их для хранения столовых приборов, салфеток для следующего пикника или садовой вечеринки. Вы также можете превратить свой самый большой кашпо на ведро для льда для газировки и соков.

Какие еще вещи дома можно превратить в декор?

Многие вещи дома на самом деле могут получить шанс на вторую жизнь, если приложить немного усилий и времени.

К примеру, стеклянные баночки, что использовались для различной продукции, можно превратить в милый декор или новую емкость для хранения.