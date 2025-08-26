Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, старі кашпо можна використовувати унікальними та креативними способами не тільки у саду, а у будинку. Для чого їх можна пристосувати, розповідаємо далі.

До теми Ніби справжній антикваріат: як зі старих пляшок зробити вишукані склянки

Як використати старі кашпо та горщики?

Зробіть пташину ванну

Глазурований горщик з блюдцем можна за лічені секунди перетворити на пташину ванночку. Просто переверніть горщик, поставте його на рівну поверхню та поставте зверху блюдце. Для більшої стійкості можна приклеїти блюдце до горщика. Наповніть блюдце водою для птахів або додайте гравій разом з невеликою кількістю води, щоб створити перепочинок для спраглих метеликів.

Створіть фонтан

Щоб створити садовий фонтан, можна встановити насос і трубку в будь-який водонепроникний горщик. Далі використовуйте силіконовий герметик, щоб закрити дренажні отвори та наповніть горщик водою та додайте скляну гальку або річковий камінь для ще одного декоративного елемента.

Як створити фонтан з горщика: дивіться відео

Перетворіть горщики на святковий декор

Наповніть кашпо мохом та писанками для весняного декору або додайте маленькі мушлі влітку чи мінігарбузи або шишки восени. Кашпо та горщики можна оформлювати будь-якими способами, залежно від сезону та побажань.

Наповніть їх свічками

Перетворіть свої найменші горщики на свічники, наповнивши кожен розтопленим воском і гнітом. Такі прикраси можна використовувати на вулиці або вдома, щоб зробити вечори більш чарівними.

Як зробити свічки з кашпо: дивіться відео

Зберігайте столове приладдя для пікніка

Теракотові та металеві горщики виглядають особливо чарівно на столі на відкритому повітрі. Потріть старі горщики та використовуйте їх для зберігання столового приладдя, серветок для наступного пікніка чи садової вечірки. Ви також можете перетворити свій найбільший кашпо на відро для льоду для газованої води та соків.

Які ще речі вдома можна перетворити на декор?

Багато речей вдома насправді можуть отримати шанс на друге життя, якщо докласти трохи зусиль та часу.

До прикладу, скляні баночки, що використовувалися для різної продукції, можна перетворити на милий декор чи нову ємність для зберігання.