Кухня Шрека: смелый выбор женщины во время ремонта вышел из-под контроля

Видео молодой американки, которая мгновенно пожалела о ярко-зеленых кухонных шкафах, стало вирусным в тикток, собрав более 4,5 миллиона просмотров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, в ролике 24-летняя Бентли Мескалл из Нью-Йорка показывает, как ее кухня, только что покрашенная, выглядит совсем не так, как она представляла. Что пошло не так, рассказываем далее.

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Что пошло не так во время ремонта

В ролике Бентли стоит перед шкафчиками цвета, который она впоследствии окрестит "зеленым экраном". Результат ремонта настолько ее поразил, что она трижды пыталась убедить себя, что с дополнительными слоями краски все изменится. Но нет: глаза буквально болели от яркости.

Почему, черт возьми, я думала, что зеленая кухня будет хорошо смотреться?,

– спрашивает себя девушка в видео.

Как выглядит вирусная кухня: смотрите видео

Интересно, что идея зеленого цвета не была спонтанной. Бентли вместе с парнем, с которым они только что съехались, стремились добавить пространству цвета. Она даже искала вдохновение на Pinterest, выбирая насыщенный, но яркий зеленый, который должен был бы освежить кухню. В итоге получился эффект, который саму девушку заставил вспомнить персонажа мультфильма.

Мне нравится Шрек, но точно не настолько,

– пошутила она.

На следующий же день девушка купила новую краску и перекрасила шкафы в приглушенный оттенок шалфея.

Теперь все выглядит значительно лучше. Наконец-то все становится вместе,

– подытожила она.

Этот забавный эпизод собрал немало комментариев от зрителей. Некоторые сочувствовали девушке и убеждали, что она просто ошиблась с оттенком, а некоторые не удержались от шуток. "Ну, дорогая, почему мы выбрали зеленый цвет из Minecraft?", "Как тебе удалось выбрать худший возможный зеленый цвет?", "Зеленая кухня действительно выглядит хорошо, но не настолько зеленая", – писали люди.

Кстати, оригинальные кухни сейчас в тренде. Так, недавно нетипичная кухня из Берлина произвела фурор в соцсетях.