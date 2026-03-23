Дизайнеры назвали деталь, без которой интерьер не будет выглядеть завершенным
- Дизайнеры считают, что эффектное кресло является ключевым элементом, который может превратить интерьер в стильное и целостное пространство.
- Светлые оттенки, такие как белые, кремовые и пастельные, помогают визуально увеличить пространство и создать ощущение большей площади в узких коридорах.
В современном дизайне интерьера все больше внимания уделяют деталям, которые формируют настроение пространства. И если раньше главный акцент делали на цвете стен или мебели, то сегодня дизайнеры все чаще говорят об одной ключевой вещи – эффектном кресле.
Именно оно способно превратить обычную комнату в стильное и целостное пространство. Об этом сообщает издание Homes & Gardens.
По словам экспертов, интерьеры, которые захватывают с первого взгляда – как в Pinterest или Instagram – почти всегда имеют яркий акцент. И очень часто им становится именно кресло. Оно может отличаться насыщенным цветом, необычной формой или интересной текстурой, сразу привлекая внимание.
Почему именно кресло?
Дизайнеры объясняют: современные интерьеры тяготеют к контрастам. Даже в минималистичных или нейтральных пространствах появляется один выразительный элемент, который добавляет глубины. Именно кресло часто выполняет эту роль – оно может даже контрастировать со всем остальным, но в этом и есть его сила.
Еще несколько лет назад такие предметы считались атрибутом дорогих или эксцентричных интерьеров. Сегодня же тренд изменился: эффектное кресло уместно смотрится практически в любом стиле – от минимализма до ретро.
Без какой детали интерьер не будет выглядеть завершенным / Фото Unsplash
Как выбрать правильный акцент?
Эксперты Livingetc советуют не бояться экспериментов. Кресло не обязательно должно быть дорогим. Главное – чтобы оно соответствовало общей идее интерьера и отражало характер владельца. Размещать такой акцент советуют в зонах, где он будет заметным:
- у окна,
- в углу комнаты,
- в спальне или даже в прихожей.
Если хочется быстро освежить пространство без глобального ремонта, дизайнеры советуют начать именно с этого элемента. Одно правильно подобранное кресло способно изменить вид комнаты больше, чем полная замена декора.
Какие цвета могут "расширить" даже крошечный коридор?
- Дизайнеры отмечают, что светлые оттенки остаются самым простым и самым эффективным способом визуально увеличить пространство. Они хорошо отражают свет, делают помещение более воздушным и помогают скрыть ощущение тесноты.
- Именно поэтому белые, кремовые, светло-бежевые или пастельные тона часто используют в узких коридорах, чтобы создать эффект большей площади и открытости. В то же время современные тренды в интерьере предлагают отойти от стерильного белья в пользу более уютных и "живых" цветов.
- В моду возвращаются оттенки авокадо, сиреневый и терракотовый, которые добавляют тепла и характера пространству. В правильном сочетании со светлыми элементами они не только не "съедают" пространство, но и создают глубину и стильный вид даже в небольших коридорах.