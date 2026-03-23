Именно оно способно превратить обычную комнату в стильное и целостное пространство. Об этом сообщает издание Homes & Gardens.

По словам экспертов, интерьеры, которые захватывают с первого взгляда – как в Pinterest или Instagram – почти всегда имеют яркий акцент. И очень часто им становится именно кресло. Оно может отличаться насыщенным цветом, необычной формой или интересной текстурой, сразу привлекая внимание.

Почему именно кресло?

Дизайнеры объясняют: современные интерьеры тяготеют к контрастам. Даже в минималистичных или нейтральных пространствах появляется один выразительный элемент, который добавляет глубины. Именно кресло часто выполняет эту роль – оно может даже контрастировать со всем остальным, но в этом и есть его сила.

Еще несколько лет назад такие предметы считались атрибутом дорогих или эксцентричных интерьеров. Сегодня же тренд изменился: эффектное кресло уместно смотрится практически в любом стиле – от минимализма до ретро.



Как выбрать правильный акцент?

Эксперты Livingetc советуют не бояться экспериментов. Кресло не обязательно должно быть дорогим. Главное – чтобы оно соответствовало общей идее интерьера и отражало характер владельца. Размещать такой акцент советуют в зонах, где он будет заметным:

у окна,

в углу комнаты,

в спальне или даже в прихожей.

Если хочется быстро освежить пространство без глобального ремонта, дизайнеры советуют начать именно с этого элемента. Одно правильно подобранное кресло способно изменить вид комнаты больше, чем полная замена декора.

