Беспроигрышный вариант: в какие цвета покрасить гостиную, чтобы не делать ремонт каждые 5 лет
- Эксперты рекомендуют выбирать нейтральные и сбалансированные цвета, такие как greige, мягкие зеленые и глубокие синие тона, для долговременной актуальности в дизайне гостиной.
- Тренды меняются, и к 2026 году из моды выйдут цвета как ярко-белый, салатовый, нежно-розовый, пастельный голубой, чисто черные и насыщенные красные оттенки.
Правильный выбор цвета стен – это не только о стильной картинке в соцсетях, но и о долгосрочной актуальности и универсальности. Дизайнеры интерьеров и колористы советуют выбирать такие оттенки, которые остаются в тренде независимо от моды и трендов.
Какие цвета будут выигрышно смотреться в вашей гостиной – рассказали эксперты издания Homes and Gardens.
Почему выбор цвета важен?
Цвета, которые кажутся "классикой", не только создают уютную атмосферу, но и позволяют легко обновлять интерьер с помощью предметов декора без полной перекраски комнаты.
Нейтральные и сбалансированные оттенки работают как фон, не теряющий актуальности с течением времени. Именно они – основа вечного стиля.
Какие цвета выбрать для гостиной?
- Greige – сочетание серого и бежевого сочетание серого и бежевого
Этот цвет прекрасно адаптируется под естественное освещение: утренний свет делает его более мягким и светлым, а вечерний – более глубоким и уютным. Серо-бежевый легко комбинируется с другими цветами, как яркими, так и приглушенными.
Например, он гармонично будет смотреться с деревянной мебелью, металлическими акцентами или текстилем насыщенных тонов. Кроме того, Greige создает фон, который делает интерьер более сдержанным и "взрослым", при этом не теряя тепла и уюта.
Серо-бежевый цвет гостиной / Фото Pinterest
- Мягкие зеленые и природные оттенки
Зеленый цвет, особенно его приглушенные вариации, прекрасно подходит для гостиной, если вы хотите создать спокойную и расслабляющую атмосферу. Оттенки типа оливкового, мохового или зеленого серого добавляют естественного настроения, ощущение гармонии и свежести.
Такие цвета остаются актуальными годами и хорошо сочетаются с натуральными материалами – деревом, камнем, льном или хлопком. Они создают баланс между современным стилем и естественной эстетикой, делая пространство гостиной комфортным для ежедневной жизни и приема гостей.
Зеленые элементы в гостиной / Фото Pinterest
- Глубокие синие тона
Темно-синий или inky blue могут выглядеть стильно вечно, особенно если их использовать как акцент или главный цвет стен в пространстве с достаточным освещением.
Глубокие синие тона в дизайне гостиной / Фото Pinterest
Что еще советуют дизайнеры?
Эксперты по интерьерному дизайну Forbes Home также обращают внимание на то, что выбор классического цвета не означает отсутствия характера: нейтральные стены можно оживить предметами декора, текстилем или мебелью насыщенных оттенков, не перекрашивая стены каждый раз, как меняется тренд.
Какие цвета выходят из моды?
Тренды в интерьере меняются так же быстро, как и в одежде. Дизайнеры отметили, что в 2026 году уйдут в прошлое сразу 6 цветов. Среди них есть и популярный ярко-белый, который долгое время был в топах. Также время сказать "прощай" таким цветам:
- салатовый,
- нежно-розовый,
- пастельный голубой,
- чисто черные или тяжелые угольные оттенки,
- насыщенные красные и винные цвета.