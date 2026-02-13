Беспроигрышный вариант: в какие цвета покрасить гостиную, чтобы не делать ремонт каждые 5 лет

Правильный выбор цвета стен – это не только о стильной картинке в соцсетях, но и о долгосрочной актуальности и универсальности. Дизайнеры интерьеров и колористы советуют выбирать такие оттенки, которые остаются в тренде независимо от моды и трендов.

Какие цвета будут выигрышно смотреться в вашей гостиной – рассказали эксперты издания Homes and Gardens.

Смотрите также Как сделать маленькую ванную просторной с помощью зеркала

Почему выбор цвета важен?

Цвета, которые кажутся "классикой", не только создают уютную атмосферу, но и позволяют легко обновлять интерьер с помощью предметов декора без полной перекраски комнаты.

Нейтральные и сбалансированные оттенки работают как фон, не теряющий актуальности с течением времени. Именно они – основа вечного стиля.

Какие цвета выбрать для гостиной?

Greige – сочетание серого и бежевого сочетание серого и бежевого

Этот цвет прекрасно адаптируется под естественное освещение: утренний свет делает его более мягким и светлым, а вечерний – более глубоким и уютным. Серо-бежевый легко комбинируется с другими цветами, как яркими, так и приглушенными.

Например, он гармонично будет смотреться с деревянной мебелью, металлическими акцентами или текстилем насыщенных тонов. Кроме того, Greige создает фон, который делает интерьер более сдержанным и "взрослым", при этом не теряя тепла и уюта.



Серо-бежевый цвет гостиной / Фото Pinterest

Мягкие зеленые и природные оттенки

Зеленый цвет, особенно его приглушенные вариации, прекрасно подходит для гостиной, если вы хотите создать спокойную и расслабляющую атмосферу. Оттенки типа оливкового, мохового или зеленого серого добавляют естественного настроения, ощущение гармонии и свежести.

Такие цвета остаются актуальными годами и хорошо сочетаются с натуральными материалами – деревом, камнем, льном или хлопком. Они создают баланс между современным стилем и естественной эстетикой, делая пространство гостиной комфортным для ежедневной жизни и приема гостей.



Зеленые элементы в гостиной / Фото Pinterest

Глубокие синие тона

Темно-синий или inky blue могут выглядеть стильно вечно, особенно если их использовать как акцент или главный цвет стен в пространстве с достаточным освещением.



Глубокие синие тона в дизайне гостиной / Фото Pinterest

Что еще советуют дизайнеры?

Эксперты по интерьерному дизайну Forbes Home также обращают внимание на то, что выбор классического цвета не означает отсутствия характера: нейтральные стены можно оживить предметами декора, текстилем или мебелью насыщенных оттенков, не перекрашивая стены каждый раз, как меняется тренд.

Какие цвета выходят из моды?

Тренды в интерьере меняются так же быстро, как и в одежде. Дизайнеры отметили, что в 2026 году уйдут в прошлое сразу 6 цветов. Среди них есть и популярный ярко-белый, который долгое время был в топах. Также время сказать "прощай" таким цветам: