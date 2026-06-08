Одной люстры уже недостаточно: как дизайнеры подходят к освещению в 2026 году
Еще недавно центральная люстра считалась главным источником света в доме. Однако современные дизайнеры все чаще отказываются от такого подхода. Сегодня в интерьерах набирает популярность так называемое многоуровневое освещение, которое сочетает сразу несколько источников света в одном помещении.
Эксперты Livingetc отмечают, что одна люстра уже не способна обеспечить ни комфорт, ни нужную атмосферу в современном жилье.
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Что такое многоуровневое освещение?
Многоуровневое освещение предусматривает сочетание различных типов света:
- основного,
- функционального,
- декоративного и декоративного.
В этом контексте говорится об использовании:
- потолочных светильников для общего освещения;
- настенных бра;
- торшеров;
- настольных ламп;
- подсветке полок, ниш или кухонных шкафов.
Когда разные типы освещения работают вместе, помещение становится сбалансированным и адаптивным. Одна и та же комната может легко переходить от приготовления пищи к отдыху или дружеской беседе.
Как выглядит многоуровневое освещение / Фото Pinterest
Почему дизайнеры отказываются от одной люстры?
Специалисты отмечают, что чрезмерная зависимость от одного потолочного светильника часто делает интерьер плоским и невыразительным. У Homes&Gardens отмечают, что исключительно верхнее освещение может создавать резкие тени и подчеркивать недостатки помещения.
Зато сочетание нескольких источников света добавляет комнате глубины, уюта и визуального комфорта. Особенно актуальным этот подход стал после распространения открытых планировок, где кухня, столовая и гостиная объединены в единое пространство. В таких случаях освещение помогает зонировать помещение без использования перегородок.
Дизайнеры советуют начинать с потолочного освещения, а затем дополнять его другими сценариями. Например:
- в гостиной можно добавить торшер возле дивана и декоративную подсветку полок;
- в спальне – прикроватные бра или настольные лампы;
- на кухне – подсветка рабочей поверхности;
- в коридоре – мягкое настенное освещение.
Такой подход позволяет менять атмосферу в зависимости от времени суток и потребностей жителей. Эксперты отмечают: современное освещение больше не выполняет только практическую функцию. Оно становится важной частью дизайна интерьера и влияет на восприятие всего пространства.