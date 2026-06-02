Не красьте стены в эти цвета: какие оттенки уже через год выглядят устаревшими

Во время ремонта многие выбирают цвета интерьера эмоционально – ориентируясь на тренды или эффект "нравится с первого взгляда". Однако дизайнеры все чаще предупреждают: некоторые модные оттенки быстро теряют актуальность и могут вызвать так называемую "цветовую усталость", когда интерьер начинает психологически перегружать уже через несколько месяцев.

Как пишет Homes & Gardens, среди цветов, которые быстро выглядят "уставшими", – оттенки, которые еще недавно были на пике популярности.

Эксперты отмечают, что долгосрочный комфорт в пространстве зависит не только от моды, но и от стабильности восприятия цвета в разном освещении и его сочетания с материалами.

Какие цвета чаще всего разочаровывают в реальных интерьерах?

Запыленная роза (dusty rose)

Популярный розовый оттенок часто выглядит мягко и уютно, но может резко меняться в зависимости от освещения – от нежного до тусклого и "грязноватого".



Темно-изумрудный на всех стенах

По данным дизайнеров, глубокие зеленые тона лучше работают как акценты, ведь в больших объемах могут визуально "съедать" свет в комнате.



Терракотовый

Несмотря на популярность в Pinterest-трендах, насыщенные теплые оттенки могут быстро перегружать пространство, если используются без баланса.



Greige (серо-бежевый)

Хотя этот цвет долго считался универсальным, некоторые дизайнеры отмечают, что он может выглядеть "плоско" или "грязно" в слабом освещении.



Лавандовый

Пастельный фиолетовый часто работает хорошо в малых дозах, но на больших площадях может выглядеть слишком навязчиво или декоративно нестабильно.



Почему эти цвета со временем выглядят уставшими?

На это есть несколько причин. Во-первых, эффект перенасыщения и привыкания. Цвета вроде пыльной розы, изумрудного или лавандового часто выбирают из-за сильного эмоционального импульса: они кажутся стильными, "инстаграмными" и выразительными.

Но когда человек живет с ними ежедневно, мозг постепенно перестает воспринимать их как нечто особенное. То, что сначала выглядело свежо и "вау", начинает ощущаться как постоянный визуальный шум или даже перегрузка.

Вторая причина – поведение цвета в реальной жизни. На фото или образцах эти оттенки выглядят идеально, но в квартире они постоянно взаимодействуют со светом, мебелью и текстурами. Например, сложные цвета (greige, dusty rose) могут "пачкать" при теплом или слабом освещении, а насыщенные тона (изумрудный, терракотовый) – "съедать" свет и делать пространство тяжелее.

