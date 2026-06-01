Как отмечает ELLE Decor, отныне дизайнеры отдают предпочтение изогнутым диванам и креслам.

Какая мебель сейчас в моде?

Говорится о диванах, креслах и модульных системах с округлыми формами. Такая мебель создает ощущение легкости и "обтекания" пространства, делая интерьер более живым и динамичным. Дизайнеры отмечают: изогнутая мебель не только выглядит современно, но и лучше работает в плане комфорта. Она естественнее вписывается в пространство и способствует более расслабленной атмосфере в комнате.

Почему этот тренд стал популярным?

Толчком к популярности стали социальные сети и интерьерные платформы, где пользователи активно делятся фото "мягких" гостиных без острых углов. Изогнутые диваны и кресла быстро стали визуальным символом современного уюта. Кроме эстетики, важную роль играет и психология пространства. Плавные линии воспринимаются более естественно для глаза и создают ощущение покоя.

Где чаще всего используют изогнутую мебель?

Самое популярное решение – большие модульные диваны в гостиных, которые формируют "остров" для отдыха. Также тренд активно переходит в лаунж-зоны, офисы и даже спальни, где появляются округлые изголовья кроватей и кресла необычной формы.

Дизайнеры отдают предпочтение изогнутым диванам и креслам / Фото Pinterest

Будет ли это долговременный тренд?

Эксперты считают, что изогнутая мебель – это не кратковременная мода, а часть более широкого движения в дизайне интерьеров к более органичным, природным формам. Они постепенно вытесняют жесткий минимализм и добавляют пространствам мягкости.

Какие тренды в дизайне интерьеров сейчас на пике популярности?

Ранее мы писали, что современный дизайн интерьеров все больше движется в сторону сочетания эстетики и комфорта. Одним из главных трендов, которые сейчас доминируют, стали глянцевые и лакированные поверхности – мебель с блеском снова возвращаются в интерьеры, добавляя пространству ощущение "дорогого" и современного вида.

Такой эффект особенно популярен в кухнях и гостиных, где важно создать визуальную чистоту и легкую глубину пространства. Еще одно заметное направление – пастельная палитра и мягкая, комфортная мебель. На Milano Design Week 2026 дизайнеры активно демонстрировали интерьеры в нежных оттенках, которые создают спокойную и уютную атмосферу. В центре внимания также оказались мягкие диваны, округлые формы и эргономичные решения, подчеркивающие идею "жилья для жизни", а не просто демонстрационного пространства.