"Ржавчина" и "корица": какие цвета будут доминировать в интерьерах уже осенью 2026 года

Теплые природные оттенки вновь выходят на первый план. Уже осенью 2026 года дизайнеры прогнозируют популярность палитры, вдохновленной бабьим летом: цвета ржавчины, корицы, терракоты, горчицы и приглушенного коричневого станут одними из главных трендов в оформлении жилых помещений.

Эксперты Kobieta.gazeta отмечают, что эти оттенки помогают создать уютную атмосферу без дорогостоящего ремонта. Достаточно нескольких правильно подобранных аксессуаров, чтобы интерьер заиграл по-новому.

Какие цвета возвращаются в моду?

Этой осенью дизайнеры предлагают отказаться от холодных и нейтральных интерьеров в пользу более теплых, более "живых" цветов. Основу трендовой палитры составляют:

насыщенный оранжевый,

ржаво-красный,

цвет корицы,

теракотовый,

горчично-желтый,

темно-коричневый.

Лучше всего эти оттенки сочетаются с натуральным деревом, оливковым или темно-зеленым цветом, а также льном, шерстью и другими природными материалами. Вместе они создают атмосферу осеннего леса и придают дому ощущение тепла.

Почему не стоит спешить с покраской стен?

Дизайнеры советуют начинать знакомство с новыми цветами не с масштабного ремонта, а с текстиля. Подушки оттенка корицы, плед цвета ржавчины или новые шторы могут полностью изменить настроение комнаты. Так можно легко обновить интерьер и, при желании, изменить его уже в следующем сезоне.

Важно! Специалисты рекомендуют использовать не более трех основных оттенков в одной композиции. Это поможет сделать пространство гармоничным и избежать ощущения перегруженности.

Один из самых простых способов освежить дом к осени – добавить больше фактур. Вельветовые подушки, шерстяные пледы, льняные декоративные наволочки и натуральные хлопковые ткани прекрасно сочетаются друг с другом. Именно разнообразие текстур делает интерьер более глубоким и интересным, даже если цветов использовано немного. Одеяло, небрежно перекинутое через спинку дивана или кресла, также остается одним из самых простых приемов для создания уютной атмосферы.



Какие цвета будут доминировать в интерьерах уже осенью 2026 года / Фото Pinterest

Эксперты отмечают, что для создания модного осеннего интерьера не обязательно менять мебель или делать ремонт. Иногда достаточно нескольких декоративных подушек, нового пледа, вазы или набора керамической посуды в актуальных цветах. Именно такие детали помогут наполнить дом теплом и уютом и сделают его стильным уже осенью 2026 года.