Експерти Kobieta.gazeta зазначають, що ці відтінки допомагають створити затишну атмосферу без дорогого ремонту. Достатньо кількох правильно підібраних аксесуарів, щоб інтер'єр заграв по-новому.

Які кольори повертаються в моду?

Цієї осені дизайнери пропонують відмовитися від холодних і нейтральних інтер'єрів на користь тепліших, більш "живих" кольорів. Основу трендової палітри складають:

насичений помаранчевий,

іржаво-червоний,

колір кориці,

теракотовий,

гірчично-жовтий,

глибокий коричневий.

Найкраще ці відтінки поєднуються з натуральним деревом, оливковим або темно-зеленим кольором, а також льоном, вовною та іншими природними матеріалами. Разом вони створюють атмосферу осіннього лісу та додають оселі відчуття тепла.

Чому не варто поспішати фарбувати стіни?

Дизайнери радять починати знайомство з новими кольорами не з масштабного ремонту, а з текстилю. Подушки у відтінку кориці, плед кольору іржі чи нові штори можуть повністю змінити настрій кімнати. Такий підхід дозволяє легко оновити інтер'єр і, за бажання, змінити його вже наступного сезону.

Важливо! Фахівці рекомендують використовувати не більше трьох основних відтінків в одній композиції. Це допоможе зробити простір гармонійним і уникнути відчуття перевантаженості.

Один із найпростіших способів освіжити оселю до осені – додати більше фактур. Вельветові подушки, вовняні пледи, лляні декоративні наволочки та натуральні бавовняні тканини чудово поєднуються між собою. Саме різноманітність текстур робить інтер'єр глибшим і цікавішим, навіть якщо кольорів використано небагато. Ковдра, недбало перекинута через спинку дивана чи крісла, також залишається одним із найпростіших прийомів для створення затишної атмосфери.



Які кольори підкорюватимуть інтер'єри вже восени 2026 року / Фото Pinterest

Експерти наголошують, що для створення модного осіннього інтер'єру не обов'язково змінювати меблі чи робити ремонт. Іноді достатньо кількох декоративних подушок, нового пледа, вази або комплекту керамічного посуду в актуальних кольорах. Саме такі деталі допоможуть наповнити дім теплом і затишком та зроблять його стильним уже восени 2026 року.