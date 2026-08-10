"Грибной" и "угольный": на какие цвета "охотятся" дизайнеры интерьеров

Белый цвет долгое время считался беспроигрышным решением для стен. Он действительно обладает множеством преимуществ, но в современных интерьерах постепенно отходят от стерильно-белых поверхностей в пользу более теплых, глубоких и сложных оттенков.

Сегодня дизайнеры стремятся сделать пространство не только функциональным, но и атмосферным. Об этом пишет House & Garden.

Какие цвета выглядят дорого?

Грибной

Грибной оттенок сочетает в себе черты бежевого, серо-коричневого и серого. Благодаря этому он выглядит сложнее обычного бежевого, но при этом остается нейтральным. Так цвет мягко подчеркивает архитектурные линии помещения и не создает нежелательной желтизны. Особенно удачно он сочетается с деревянным полом, льняной обивкой, натуральным камнем и черными металлическими деталями.



Грибной оттенок выглядит сложнее, чем обычный бежевый / Фото Pinterest

Теплый серый

Сочетание серого и бежевого давно стало альтернативой холодному серому. Теплый грейдж придает помещению глубину, но не делает его мрачным. Оттенок особенно уместен в просторных комнатах и домах с открытой планировкой. Дизайнеры советуют дополнять его дубовой мебелью, матовой латунью и фактурным текстилем.



Сочетание серого и бежевого давно стало альтернативой холодному серому / Фото Pinterest

Приглушенный оливково-зеленый

Оливково-зеленый помогает создать спокойный и в то же время изысканный интерьер. Он хорошо подходит для гостиной, кухни или спальни, где хочется добавить природных оттенков. Такой цвет особенно гармонично смотрится рядом с мебелью из орехового дерева, ткаными фактурами и коврами из натуральных волокон. В результате пространство приобретает большую естественность и уют.



Оливково-зеленый хорошо подходит для спальни / Фото Pinterest

Приглушенный серо-синий

Серо-синий – еще один способ отказаться от белого, но сохранить ощущение свежести и легкости. В зависимости от освещения он может выглядеть более голубым или, наоборот, приближаться к серому. Этот оттенок особенно уместен в спальнях, ванных комнатах и домашних кабинетах. Он придает помещению сдержанную элегантность и не перегружает его.



Серо-синий помогает сохранить ощущение свежести и легкости / Фото Pinterest

Угольный

Темные стены больше не считаются исключительно смелым дизайнерским решением. Угольный может выступать в качестве полноценного нейтрального оттенка и придавать интерьеру глубину и изысканность. Его можно использовать в столовой, кабинете или комнате для общения. Чтобы темный цвет не сделал пространство слишком строгим, его стоит уравновесить деревянными поверхностями, мягким текстилем и продуманным многоуровневым освещением.



Угольный может выступать в качестве полноценного нейтрального оттенка / Фото Pinterest

Почему дизайнеры отказываются от чисто белых стен?

Популярность сложных природных оттенков объясняется не только сменой моды. Такие цвета позволяют сделать интерьер более многослойным и создать ощущение продуманного пространства. Именно это свойство помогает сделать комнату визуально интереснее и придать ей более дорогой, дизайнерский вид.