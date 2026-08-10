Сьогодні дизайнери прагнуть зробити простір не лише функціональним, а й атмосферним. Про це пише House & Garden.

Які кольори виглядають дорого?

Грибний

Грибний відтінок поєднує в собі риси бежевого, сіро-коричневого та сірого. Завдяки цьому він виглядає складніше за звичайний бежевий, але водночас залишається нейтральним. Такий колір м'яко підкреслює архітектурні лінії приміщення та не створює небажаної жовтизни. Особливо вдало він поєднується з дерев'яною підлогою, лляною оббивкою, натуральним каменем і чорними металевими деталями.



Грибний відтінок виглядає складніше за звичайний бежевий / Фото Pinterest

Теплий сірий

Поєднання сірого та бежевого давно стало альтернативою холодному сірому. Теплий грейдж додає приміщенню глибини, але не робить його похмурим. Відтінок особливо доречний у просторих кімнатах і будинках із відкритим плануванням. Дизайнери радять доповнювати його дубовими меблями, матовою латунню та фактурним текстилем.

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Поєднання сірого та бежевого давно стало альтернативою холодному сірому / Фото Pinterest

Приглушений оливково-зелений

Оливково-зелений допомагає створити спокійний та водночас вишуканий інтер'єр. Він добре підходить для вітальні, кухні чи спальні, де хочеться додати природних відтінків. Такий колір особливо гармонійно виглядає поруч із меблями з горіхового дерева, тканими фактурами та килимами з натуральних волокон. У результаті простір набуває більшої природності та затишку.



Оливково-зелений добре підходить для спальні / Фото Pinterest

Приглушений сіро-синій

Сіро-синій – ще один спосіб відмовитися від білого, але зберегти відчуття свіжості та легкості. Залежно від освітлення він може виглядати більш блакитним або, навпаки, наближатися до сірого. Цей відтінок особливо доречний у спальнях, ванних кімнатах і домашніх кабінетах. Він додає приміщенню стриманої елегантності та не перевантажує його.



Сіро-синій допомагає зберегти відчуття свіжості та легкості / Фото Pinterest

Вугільний

Темні стіни більше не вважаються виключно сміливим дизайнерським рішенням. Вугільний може працювати як повноцінний нейтральний відтінок і додавати інтер'єру глибини та вишуканості. Його можна використовувати в їдальні, кабінеті або кімнаті для спілкування. Щоб темний колір не зробив простір надто суворим, його варто врівноважити дерев'яними поверхнями, м'яким текстилем і продуманим багаторівневим освітленням.



Вугільний може працювати як повноцінний нейтральний відтінок / Фото Pinterest

Чому дизайнери відмовляються від чисто білих стін?

Популярність складних природних відтінків пояснюється не лише зміною моди. Такі кольори дозволяють зробити інтер'єр більш багатошаровим і створити відчуття продуманого простору. Саме ця властивість допомагає зробити кімнату візуально цікавішою та надати їй дорожчого, більш дизайнерського вигляду.