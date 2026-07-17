То, что раньше считалось хламом, сейчас покупают за большие деньги: какие вещи из СССР снова в тренде
Мода циклична, и это касается не только одежды, но и предметов быта. Вещи, которые еще несколько десятилетий назад ассоциировались с советским прошлым, сегодня вновь появляются в магазинах, дизайнерских интерьерах и даже в гардеробах молодежи. Их популярность объясняется не столько ностальгией, сколько стремлением к экологичности, долговечности и уникальному стилю.
24 Канал расскажет, что именно возвращается на витрины магазинов и в наши дома.
Какие старые вещи снова в моде?
- Виниловые пластинки
В ежегодных отчетах о музыкальном рынке США RIAA фиксирует многолетний рост продаж виниловых пластинок. Во времена СССР винил был одним из немногих способов слушать музыку дома. Сегодня же пластинки стали символом неспешного отдыха и осознанного потребления контента.
Ценители музыки отмечают, что прослушивание винила превращается в своеобразный ритуал:
- нужно достать пластинку из конверта,
- осторожно установить ее на проигрыватель,
- и только после этого наслаждаться звучанием.
Кроме того, большие художественно оформленные обложки сделали винил популярным среди коллекционеров и поклонников стильных интерьеров.
- Сетчатая сумка
Когда-то сетчатую сумку носили с собой "на всякий случай", ведь никогда не было известно, когда в магазине появится дефицитный товар. Сегодня авоска вернулась совсем по другой причине. Благодаря популярности многоразовых аксессуаров она стала экологичной альтернативой пластиковым пакетам.
Авоска занимает минимум места, выдерживает значительный вес и в то же время может стать стильным дополнением повседневного образа.
Сетка может стать стильным дополнением повседневного образа / Фото Pexels
- Ковры на стенах
Architectural Digest добавляет, что еще несколько лет назад настенные ковры были предметом шуток, однако современные дизайнеры все чаще используют их в своих проектах. Натуральные шерстяные ковры помогают сделать интерьер уютнее, улучшают звукоизоляцию и придают помещению фактурности. Особенно удачно они сочетаются со стилями минимализм, бохо и этно, где натуральные материалы играют ключевую роль.
- Граненые стаканы
Знаменитые граненые стаканы уже давно перестали ассоциироваться исключительно с советскими столовыми. Благодаря лаконичной геометрической форме они вновь обрели популярность. Такие стаканы можно увидеть в современных кафе, барах и ресторанах, где их используют для подачи чая, лимонадов, коктейлей и десертов. Простой дизайн прекрасно вписывается в модный сегодня индустриальный стиль.
Граненые стаканы перестали ассоциироваться исключительно с советскими столовыми / Фото Pexels
Почему ретро снова стало популярным?
Эксперты объясняют возвращение вещей из прошлого сразу несколькими причинами.
- Во-первых, все больше людей выбирают долговечные предметы вместо одноразовых товаров.
- Во-вторых, популярность винтажа и секонд-хендов способствует повторному использованию качественных вещей.
Кроме того, современный дизайн все чаще сочетает элементы разных эпох, позволяя знакомым предметам обрести новую жизнь и гармонично вписаться в современный интерьер или гардероб.