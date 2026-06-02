Нижние шкафы уходят в прошлое: какие системы приходят на замену

Традиционные нижние кухонные шкафы постепенно теряют популярность среди дизайнеров интерьера и владельцев жилья. Им на смену приходит система глубоких выдвижных ящиков, которая обеспечивает лучшую организацию пространства, более легкий доступ к вещам и более эргономичное использование кухни.

По словам экспертов по дизайну Livingetc, классические нижние шкафы часто создают проблему "мертвого пространства": предметы теряются в глубине полок, а для доступа к ним приходится наклоняться или даже становиться на колени.

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Какой тренд заменяет нижние шкафы?

Зато большие выдвижные ящики позволяют видеть все содержимое сразу и быстро доставать необходимую посуду или кухонные принадлежности. Специалисты отмечают, что один нижний шкаф может быть заменен несколькими уровнями ящиков, что не только повышает комфорт пользования, но и помогает эффективнее использовать каждый сантиметр пространства.

Особенно популярными стали глубокие ящики для:

кастрюль,

сковородок,

контейнеров и мелкой бытовой техники.

Тренд активно распространяется в современных кухнях Европы и Северной Америки, где дизайнеры все больше ориентируются не на максимальное количество мебели, а на удобство ежедневного пользования.



Большие выдвижные ящики позволяют видеть все содержимое сразу / Фото Unsplash

Кроме того, новые концепции кухонного хранения включают высокие пеналы, скрытые системы организации и дополнительные выдвижные модули, которые заменяют традиционные решения.

Эксперты отмечают, что речь идет не об отказе от мест для хранения, а об их переосмыслении. Именно поэтому система выдвижных ящиков все чаще становится стандартом в новых кухонных проектах, постепенно вытесняя привычные нижние шкафы.

Ранее мы писали, что в 2026 году в дизайны кухонь возвращаются плиточные столешницы, придающие пространству характера и глубины. Популярной становится концепция total tile look, которая создает ощущение целостности и визуальной гармонии