"Цапля" и "засахаренный имбирь": какие цвета дизайнеры советуют для интерьера в 2026 году

В 2026 году дизайн интерьера все больше отходит от слишком ярких цветов и "стерильных" белых пространств. Вместо этого в тренде – сложные природные оттенки, которые создают атмосферу спокойствия, уюта и так называемой "тихой роскоши".

Именно поэтому дизайнеры все чаще обращают внимание на нестандартные цвета из палитр Pantone и современных европейских коллекций.

Какие цвета советуют выбирать дизайнеры в 2026 году?

Среди фаворитов этого года особенно выделяют пять оттенков:

"Цапля",

"Засахаренный имбирь",

"Ириска",

"Глубинный серый",

"Посейдон".

Эксперты объясняют их популярность тем, что такие цвета выглядят дороже классических базовых решений, но при этом не перегружают интерьер и легко сочетаются с натуральными материалами.

Что стоит знать о каждом из этих оттенков?

"Цапля"

Цвет "Цапля" дизайнеры уже называют современной альтернативой обычному белому. Это мягкий светло-серый оттенок с теплым подтоном, который напоминает утренний туман или светлые перья птицы. Главное преимущество этого цвета – его способность делать пространство визуально легче и просторнее.

В отличие от холодного белого, который иногда создает "офисный" эффект, "Цапля" выглядит значительно мягче и уютнее. Именно поэтому этот оттенок часто используют в:

спальнях,

небольших квартирах,

интерьерах в стиле минимализм или japandi.

Особенно эффектно он выглядит в сочетании со светлым деревом, льняным текстилем и теплым освещением.

"Засахаренный имбирь"

Одним из самых необычных, но одновременно популярных цветов стал "Засахаренный имбирь". Это карамельно-пряный оттенок, который сочетает легкие медные нотки и делает интерьер теплее.

Популярность этого оттенка легко объяснить, ведь люди начали массово уставать от "холодных" серых квартир, которые были популярными последние годы. Именно поэтому теплые природные цвета сейчас возвращаются в моду.

"Ириска"

Еще один фаворит 2026 года – цвет "Ириска". Фактически это обновленная версия классического бежевого, но глубже, теплее и более "дорогая" на вид. В этом оттенке сочетаются карамельные, сливочные и кофейные нотки, благодаря чему интерьер выглядит мягче и уютнее.

Дизайнеры объясняют, что "Ириска" хорошо работает в квартирах с недостаточным естественным освещением, поскольку добавляет пространству тепла. Именно поэтому этот цвет часто используют для стен в спальнях, гостиных и кухнях. Кроме того, "Ириска" прекрасно сочетается с натуральными тканями, светлым деревом и кремовыми оттенками.

"Глубинный серый"

Несмотря на возвращение теплых оттенков, сложные темные цвета также остаются в тренде. Один из главных фаворитов дизайнеров – "Глубинный серый". Это насыщенный графитовый оттенок с холодным подтоном, который добавляет интерьеру контраста, глубины и архитектурности.

"Посейдон"

Цвет "Посейдон" стал одним из самых популярных синих оттенков в современных интерьерах. Это глубокий морской синий с холодными нотками, который создает атмосферу спокойствия и визуальной "дороговизны". Дизайнеры часто используют его для акцентных стен, диванов, кухонных фасадов и даже спален. Особенно эффектно "Посейдон" выглядит в сочетании с:

натуральным камнем,

золотыми деталями,

теплым светом.

По словам экспертов, синие оттенки в 2026 году символизируют стабильность, спокойствие и баланс – именно то, чего многим людям сегодня не хватает в интерьере.

Почему сложные цвета стали главным трендом?

Эксперты объясняют: в 2026 году люди все чаще хотят видеть дома не "идеальную картинку", а комфортное и эмоционально теплое пространство. Именно поэтому популярность набирают сложные природные цвета, которые:

не утомляют глаза;

создают глубину;

выглядят дороже;

помогают сделать интерьер более "живым".

В моде сейчас натуральность, текстуры и спокойные палитры без агрессивных контрастов. И именно такие оттенки, как "Цапля", "Засахаренный имбирь" или "Посейдон", лучше всего соответствуют этому тренду.