Светлые или темные стены: что выигрывает в реальной жизни

Выбор цвета стен – это не только вопрос вкуса, но и практичности. Дизайнеры все чаще подчеркивают: светлые и темные оттенки по-разному влияют не только на вид комнаты, но и на комфорт в повседневной жизни.

Как отмечает Architectural Digest, светлые стены традиционно считаются универсальным решением, однако не все так однозначно.

Смотрите также Интерьер как с Pinterest: 6 сочетаний, которые выглядят дорого

Какие преимущества светлых стен?

Они отражают свет, благодаря чему комната кажется более просторной, светлой и "воздушной". Особенно это актуально для небольших квартир или помещений с недостаточным естественным освещением. Эксперты отмечают, что светлые оттенки помогают визуально расширить пространство и сделать его более открытым.

Впрочем, в повседневной жизни такие стены имеют и минусы. На них быстрее заметны пятна, потертости и следы от рук, особенно в коридорах или кухнях. Поэтому их приходится чаще мыть или обновлять.

В чем преимущество темных стен?

Темные стены, наоборот, создают глубину и атмосферу уюта. Они выглядят эффектно и придают интерьеру "дорогого" вида. Кроме того, на темных поверхностях менее заметны мелкие загрязнения или неровности стен. Но есть и существенные недостатки: темные цвета поглощают свет, из-за чего комната может казаться меньше и мрачнее. В помещениях с плохим освещением это может создавать ощущение давления и дискомфорта.



Какой цвет стен выбрать / Фото Unsplash

В результате дизайнеры сходятся на компромиссе: светлые стены – практичнее для маленьких и темных комнат темные – лучше работают в просторных помещениях или как акцент. Лучшее решение – комбинировать оба варианта: например, делать одну акцентную темную стену или сочетать глубокие оттенки со светлой мебелью и текстилем. Такой подход позволяет получить и стиль, и комфорт.

Что еще советуют эксперты?

Издание The Spruce советует не зацикливаться на традиционных цветовых схемах, которые обычно ассоциируются с конкретными стилями интерьера. Вместо этого эксперты предлагают отталкиваться от собственных предпочтений и выбирать любимый цвет как основу для всего пространства.

Такой подход позволяет создать более индивидуальную и целостную палитру в доме. Выбранный базовый оттенок можно постепенно развивать, добавляя к нему различные нюансы, контрастные или нейтральные цвета. В результате интерьер выглядит гармонично, но в то же время отражает характер и стиль владельца, а не только правила дизайна.

Какие оттенки снова в тренде в интерьерах в 2026 году?

В 2026 году в дизайне интерьеров наблюдается возвращение хорошо известных цветов наблюдается возвращение хорошо известных цветов, которые получают современное переосмысление.

Дизайнеры снова обращаются к таким оттенкам, как:

авокадо-зеленый,

сиреневый,

терракотовый,

мягкая магнолия и насыщенный шоколадно-коричневый, но используют их в более спокойных и гармоничных сочетаниях.

Каждый из этих цветов помогает сформировать определенную атмосферу в помещении – от уютной и теплой до легкой и воздушной. Параллельно с возвращением ретро-палитр растет интерес и к отдельным декоративным решениям, которые ранее были менее популярными, но сейчас снова становятся актуальными.