Обновляем кухню с помощью текстуры: практические советы

Мир дизайна интерьера постепенно отходит от минимализма, отдавая предпочтение более глубокому и текстурированному декору. Это особенно заметно в кухонных пространствах, где гладкие поверхности уступают место многослойным материалам и природным элементам.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, интерьеры, ранее тяготевшие к стерильной эстетике, теперь приобретают тепло и характер благодаря использованию различных текстур и материалов. Что из этого можно добавить к своей кухне, рассказываем далее.

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Комбинация деревянного декора, посуды и мебели

Дерево – это один из самых простых способов внести тепло и текстуру в интерьер кухни. Использование деревянных столешниц, шкафов, разделочных досок и кухонной посуды создает визуальный контраст и добавляет натуральности.

Между тем сочетание разных пород древесины, таких как дуб, акация или бамбук, позволяет разнообразить общий вид пространства. Для создания баланса можно использовать деревянные аксессуары, например, сервировочные подносы или стильные подставки для посуды.

Растения как источник природной текстуры

Живые растения добавляют интерьеру не только цвета, но и интересной фактуры. Для кухни подойдут суккуленты, тимьян или фиалки. Они создают разнообразные тактильные впечатления – от гладкого и блестящего до пушистого и ребристого. Если уход за растениями кажется сложным, можно использовать декоративные искусственные растения или разместить их в плетеных корзинах или терракотовых горшках.

Как добавить кухне текстуры: смотрите фото

Текстильные элементы

Тканевые аксессуары на кухне создают атмосферу уюта и гармонии. Льняные или хлопковые салфетки, шторы из натуральных материалов, вязаные или плетеные коврики – все это добавляет текстурности и мягкости в интерьер. К тому же такие элементы легко менять в зависимости от сезона или настроения.

Использование натурального камня и древесины

Каменные или деревянные столешницы могут стать ключевым элементом кухонного пространства. Выбор текстурированного покрытия, например шлифованного или пескоструйного камня, придает кухне элегантности. Деревянные элементы, такие как полочки или декоративные балки, создают теплую и уютную атмосферу, особенно в сочетании с природными цветами.

Декоративные панели, штукатурка и известковое покрытие для стен

Если кухня кажется слишком плоской, стоит добавить объем стенам с помощью вагонки, рамочных молдингов или декоративной штукатурки. Это создает глубину и добавляет визуальной интересности пространству. Лепнина, панели и даже грубая декоративная штукатурка могут стать эффектным акцентом.