Ни черный, ни белый: какой уютный цвет для кухни возвращается в моду

В прошлом году этот цвет доминировал на кухнях разного размера и стиля. Большинство считало, что это временный тренд, который не задержится надолго. Но со временем он уверенно закрепился в современном дизайне. В 2026 году этот глубокий оттенок становится одним из главных инструментов создания атмосферы и настроения в интерьере.

Речь идет о сливовом цвете. Он добавляет кухне уюта, легкости и одновременно элегантности. Об этом пишет Homes and gardens.

Почему сливовый цвет не теряет популярности?

Этот цвет является комбинацией красного и синего. С точки зрения психологии, красный добавляет энергии и выразительности, а синий – успокаивает. Как следствие – получается глубокий, насыщенный оттенок, который хорошо сочетается со многими другими цветами.

Дизайнеры даже называют сливовый "почти нейтральным", ведь он хорошо сочетается с деревом и камнем и не кажется устаревшим.

Кроме того, этот цвет прекрасно подходит для "атмосферных" кухонь, где хочется создать уютное, интимное пространство без лишней формальности и строгости.

Сливовые тона на этой кухне придают ей более современный оттенок / Фото Maggie Richmond Design/Kirsten Francis Photography

Как использовать сливовый цвет на кухне?

Насыщенные фиолетовые оттенки имеют долгую историю в дизайне – их активно использовали еще в 80-х годах. Сегодня они снова возвращаются, придавая интерьеру глубины и выразительности.

Сливовый цвет можно использовать по-разному. Например, покрасить стены кухни, выбрать обои или мебель в этом оттенке.

Сливовый хорошо работает как в классических, так и в современных интерьерах. В то же время это довольно смелый цвет, поэтому иногда он может "перетягивать" внимание на себя. Чтобы этого избежать, его лучше сочетать с нейтральными оттенками, таким как кремовый.

Также сливовый образует гармоничную комбинацию с теплыми белыми оттенками, натуральным деревом, камнем (мрамор, гранит), темными металлами.

Какой цвет выбрать для кухонных шкафов?

Цветов для кухонных шкафов очень много. Но есть несколько оттенков, к которым дизайнеры возвращаются снова и снова. Об этом пишет Real Simple.

Бежевый и древесные оттенки

Теплые бежевые и деревянные шкафы имеют естественный и уютный вид. Популярные варианты – светлое дерево и мягкий беж.

Зеленый

Зеленые оттенки сейчас очень популярны, потому что ассоциируются с природой и спокойствием.

Глубокий синий

Синие кухонные шкафы – универсальный вариант. Это один из самых гибких цветов для кухни, который легко адаптируется под разные стили.

Бордовый

Бордовый – смелый, но очень элегантный выбор. Он добавляет кухне глубины, характера и дорого вида. Дизайнеры любят его за то, что он хорошо сочетается с натуральным камнем и разными стилями фасадов.

Итак, современные дизайнеры все чаще отказываются от белого в пользу более глубоких и теплых оттенков – бежевого, зеленого, синего и бордового. Именно они сейчас формируют новую эстетику кухонь.

Какие 4 цвета "состаривают" кухню

Дизайнеры предупреждают: даже популярные оттенки могут быстро устареть и сделать интерьер менее современным. Среди цветов, которые стоит избегать на кухне: