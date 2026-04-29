Ни черный, ни белый: какой уютный цвет для кухни возвращается в моду
- Сливовый цвет добавляет кухне уюта, легкости и элегантности.
- Этот цвет хорошо сочетается с деревом, камнем и темными металлами.
В прошлом году этот цвет доминировал на кухнях разного размера и стиля. Большинство считало, что это временный тренд, который не задержится надолго. Но со временем он уверенно закрепился в современном дизайне. В 2026 году этот глубокий оттенок становится одним из главных инструментов создания атмосферы и настроения в интерьере.
Речь идет о сливовом цвете. Он добавляет кухне уюта, легкости и одновременно элегантности. Об этом пишет Homes and gardens.
Смотрите также Дизайнеры интерьера назвали 4 главных тренда этой весны
Почему сливовый цвет не теряет популярности?
Этот цвет является комбинацией красного и синего. С точки зрения психологии, красный добавляет энергии и выразительности, а синий – успокаивает. Как следствие – получается глубокий, насыщенный оттенок, который хорошо сочетается со многими другими цветами.
Дизайнеры даже называют сливовый "почти нейтральным", ведь он хорошо сочетается с деревом и камнем и не кажется устаревшим.
Кроме того, этот цвет прекрасно подходит для "атмосферных" кухонь, где хочется создать уютное, интимное пространство без лишней формальности и строгости.
Сливовые тона на этой кухне придают ей более современный оттенок / Фото Maggie Richmond Design/Kirsten Francis Photography
Как использовать сливовый цвет на кухне?
Насыщенные фиолетовые оттенки имеют долгую историю в дизайне – их активно использовали еще в 80-х годах. Сегодня они снова возвращаются, придавая интерьеру глубины и выразительности.
Сливовый цвет можно использовать по-разному. Например, покрасить стены кухни, выбрать обои или мебель в этом оттенке.
Сливовый хорошо работает как в классических, так и в современных интерьерах. В то же время это довольно смелый цвет, поэтому иногда он может "перетягивать" внимание на себя. Чтобы этого избежать, его лучше сочетать с нейтральными оттенками, таким как кремовый.
Также сливовый образует гармоничную комбинацию с теплыми белыми оттенками, натуральным деревом, камнем (мрамор, гранит), темными металлами.
Какой цвет выбрать для кухонных шкафов?
Цветов для кухонных шкафов очень много. Но есть несколько оттенков, к которым дизайнеры возвращаются снова и снова. Об этом пишет Real Simple.
Бежевый и древесные оттенки
Теплые бежевые и деревянные шкафы имеют естественный и уютный вид. Популярные варианты – светлое дерево и мягкий беж.
Зеленый
Зеленые оттенки сейчас очень популярны, потому что ассоциируются с природой и спокойствием.
Глубокий синий
Синие кухонные шкафы – универсальный вариант. Это один из самых гибких цветов для кухни, который легко адаптируется под разные стили.
Бордовый
Бордовый – смелый, но очень элегантный выбор. Он добавляет кухне глубины, характера и дорого вида. Дизайнеры любят его за то, что он хорошо сочетается с натуральным камнем и разными стилями фасадов.
Итак, современные дизайнеры все чаще отказываются от белого в пользу более глубоких и теплых оттенков – бежевого, зеленого, синего и бордового. Именно они сейчас формируют новую эстетику кухонь.
Какие 4 цвета "состаривают" кухню
Дизайнеры предупреждают: даже популярные оттенки могут быстро устареть и сделать интерьер менее современным. Среди цветов, которые стоит избегать на кухне:
Белый. Полностью белые кухни сейчас считают слишком "плоскими". Лучше выбирать более теплые оттенки – кремовый или молочный.
Серый. Когда-то универсальный, сейчас серый часто кажется холодный и скучный. Его постепенно заменяют теплые и естественные цвета.
Медово-дубовый. Этот оттенок ассоциируется с интерьерами 90-х и 2000-х, поэтому быстро "старит" кухню.
Яркие синие и зеленые цвета. Насыщенные трендовые оттенки быстро выходят из моды.