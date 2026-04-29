Йдеться про сливовий колір. Він додає кухні затишку, легкості та водночас елегантності. Про це пише Homes and gardens.

Чому сливовий колір не втрачає популярності?

Цей колір є комбінацією червоного і синього. З точки зору психології, червоний додає енергії та виразності, а синій – заспокоює. Як наслідок – виходить глибокий, насичений відтінок, який добре поєднується з багатьма іншими кольорами.

Дизайнери навіть називають сливовий "майже нейтральним", адже він добре поєднується з деревом і каменем і не видається застарілим.

Крім того, цей колір чудово підходить для "атмосферних" кухонь, де хочеться створити затишний, інтимний простір без зайвої формальності та суворості.

Cливові тони на цій кухні надають їй більш сучасного відтінку / Фото Maggie Richmond Design/Kirsten Francis Photography

Як використовувати сливовий колір на кухні?

Насичені фіолетові відтінки мають довгу історію в дизайні – їх активно використовували ще в 80-х роках. Сьогодні вони знову повертаються, надаючи інтер'єру глибини та виразності.

Сливовий колір можна використовувати по-різному. Наприклад, пофарбувати стіни кухні, обрати шпалери або меблі у цьому відтінку.

Сливовий добре працює як у класичних, так і в сучасних інтер'єрах. Водночас це доволі сміливий колір, тому інколи він може "перетягувати" увагу на себе. Щоб цього уникнути, його краще поєднувати з нейтральними відтінками, таким як кремовий.

Також сливовий утворює гармонійну комбінацію з теплими білими відтінками, натуральним деревом, каменем (мармур, граніт), темними металами.

Який колір обрати для кухонних шаф?

Кольорів для кухонних шаф є дуже багато. Але є кілька відтінків, до яких дизайнери повертаються знову і знову. Про це пише Real Simple.

Бежевий і деревні відтінки

Теплі бежеві та дерев'яні шафи мають природний і затишний вигляд. Популярні варіанти – світле дерево і м'який беж.

Зелений

Зелені відтінки зараз дуже популярні, бо асоціюються з природою та спокоєм.

Глибокий синій

Сині кухонні шафи – універсальний варіант. Це один із найгнучкіших кольорів для кухні, який легко адаптується під різні стилі.

Бордовий

Бордовий – сміливий, але дуже елегантний вибір. Він додає кухні глибини, характеру і дорого вигляду. Дизайнери люблять його за те, що він добре поєднується з натуральним каменем і різними стилями фасадів.

Отже, сучасні дизайнери все частіше відмовляються від білого на користь більш глибоких і теплих відтінків – бежевого, зеленого, синього та бордового. Саме вони зараз формують нову естетику кухонь.

Які 4 кольори "зістарюють" кухню

Дизайнери попереджають: навіть популярні відтінки можуть швидко застаріти й зробити інтер'єр менш сучасним. Серед кольорів, які варто уникати на кухні: