Секрет идеальной прихожей: что дизайнеры всегда скрывают от глаз
Прихожая – — это первое, что видите вы и ваши гости, когда входите в дом. Но именно здесь чаще всего скапливаются ненужные вещи, которые создают беспорядок и "крадут" пространство.
Ideal Home расскажет, как сделать прихожую уютнее и визуально просторнее.
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Для этого стоит избавиться всего от пяти вещей, которые вам точно не нужны.
Какие вещи следует убрать из прихожей?
- Старая или сезонная обувь
Все, чем вы не пользуетесь ежедневно, храните в закрытых коробках или шкафах. То же самое касается и одежды. Пуховики или дождевики посреди лета только создают беспорядок. Спрячьте их в шкаф.
- Разбросанные мелочи
Ключи, зонтики, средства по уходу за обувью стоит собрать в корзины или специальные органайзеры.
- Лишняя мебель
Большие стулья, скамейки или непрактичные тумбы только уменьшают пространство. Замените их компактными вариантами.
- Косметика и духи
Многие хранят косметику и духи именно в прихожей. Однако эта привычка часто приводит к загромождению и беспорядку на полках или тумбах. Используйте специальные коробки или органайзеры, которые гармонично впишутся в интерьер и скроют косметику от посторонних глаз.
- Пакеты, коробки
Всё это накапливается незаметно, но создаёт впечатление хаоса. Избавьтесь от этого сразу и без колебаний.
Как выглядит прихожая без визуального шума / Фото Pinterest
Как сделать прихожую уютнее?
Важную роль играет атмосфера: теплое освещение сразу делает прихожую более приятной и "домашней", а зеркало помогает визуально расширить пространство.
Дополнительный уют создают простые детали – коврик, небольшое растение или натуральные текстуры в декоре. В результате даже маленькая прихожая может выглядеть светлой, опрятной и уютной, если сочетать порядок, правильное освещение и несколько продуманных акцентов.