Дом Уютный дом Секрет идеальной прихожей: что дизайнеры всегда скрывают от глаз
25 июня, 23:02
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Секрет идеальной прихожей: что дизайнеры всегда скрывают от глаз

Алена Гогунская

Прихожая – — это первое, что видите вы и ваши гости, когда входите в дом. Но именно здесь чаще всего скапливаются ненужные вещи, которые создают беспорядок и "крадут" пространство.

Ideal Home расскажет, как сделать прихожую уютнее и визуально просторнее.

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Для этого стоит избавиться всего от пяти вещей, которые вам точно не нужны.

Какие вещи следует убрать из прихожей?

  • Старая или сезонная обувь

Все, чем вы не пользуетесь ежедневно, храните в закрытых коробках или шкафах. То же самое касается и одежды. Пуховики или дождевики посреди лета только создают беспорядок. Спрячьте их в шкаф.

  • Разбросанные мелочи

Ключи, зонтики, средства по уходу за обувью стоит собрать в корзины или специальные органайзеры.

  • Лишняя мебель

Большие стулья, скамейки или непрактичные тумбы только уменьшают пространство. Замените их компактными вариантами.

  • Косметика и духи

Многие хранят косметику и духи именно в прихожей. Однако эта привычка часто приводит к загромождению и беспорядку на полках или тумбах. Используйте специальные коробки или органайзеры, которые гармонично впишутся в интерьер и скроют косметику от посторонних глаз.

  • Пакеты, коробки

Всё это накапливается незаметно, но создаёт впечатление хаоса. Избавьтесь от этого сразу и без колебаний.


Как выглядит прихожая без визуального шума / Фото Pinterest

Как сделать прихожую уютнее?

Важную роль играет атмосфера: теплое освещение сразу делает прихожую более приятной и "домашней", а зеркало помогает визуально расширить пространство.

Дополнительный уют создают простые детали – коврик, небольшое растение или натуральные текстуры в декоре. В результате даже маленькая прихожая может выглядеть светлой, опрятной и уютной, если сочетать порядок, правильное освещение и несколько продуманных акцентов.