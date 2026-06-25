Ideal Home розкаже, як зробити передпокій затишнішим і візуально просторішим.

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Для цього варто позбутися усього п'яти речей, які вам точно не потрібні.

Які речі слід прибрати з передпокою?

Старе або сезонне взуття

Усе, чим не користуєтесь щодня, зберігайте в закритих коробках або шафах. Це ж стосується і одягу. Пуховики або дощовики посеред літа лише створюють безлад. Сховайте їх у гардероб.

Розкидані дрібниці

Ключі, парасолі, засоби догляду за взуттям варто організувати у кошики чи спеціальні органайзери.

Зайві меблі

Великі стільці, лавки або непрактичні тумби тільки зменшують простір. Замініть їх компактними варіантами.

Косметика і парфуми

Багато хто тримає косметику і парфуми саме в передпокої. Однак ця звичка часто призводить до захаращеності і безладу на полицях чи тумбах. Використовуйте спеціальні коробки або органайзери, які гармонійно впишуться в інтер'єр і сховають косметику від очей.

Пакети, коробки

Усе це накопичується непомітно, але створює враження хаосу. Позбудьтеся одразу і без вагань.



Як виглядає передпокій без візуального шуму / Фото Pinterest

Як зробити передпокій затишнішим?

Важливу роль відіграє атмосфера: тепле освітлення одразу робить передпокій більш приємним і "домашнім", а дзеркало допомагає візуально розширити простір.

Додатково затишку додають прості деталі – килимок, невелика рослина чи натуральні текстури в декорі. У результаті навіть маленький передпокій може виглядати світлим, охайним і комфортним, якщо поєднати порядок, правильне світло та кілька продуманих акцентів.