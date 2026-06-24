Сьогодні дизайнери оформлюють спальні у м'яких природних відтінках, використовують лаконічну постіль із натуральних тканин і надають перевагу ручній роботі та природним матеріалам. Експерти назвали чотири тренди, які вже втратили актуальність. Про це пише Better Homes and gardens.

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Які тренди в інтер'єрі спальні остаточно виходять з моди?

Дзеркальні меблі

Дзеркальні комоди та приліжкові тумби були справжнім хітом у 2010-х роках. втім, сьогодні для більш сучасного вигляду фахівці радять обирати меблі зі вставками зі зістареного дзеркала, латуні, бронзи або з м'яким штукатурним покриттям.

Такі матеріали додають інтер'єру глибини та стриманої розкоші замість показного блиску.

Замість дзеркальних тумб дизайнери радять дерев'яні або розписані вручну моделі / Фото Pinterest

Навіть недорогі меблі з натурального дерева можна пофарбувати чи затонувати, щоб вони відповідали сучасній естетиці.

Сірі кольорові схеми

Сірий колір поступово зникає не лише зі спалень, а й з інших кімнат будинку.

Тренд на холодні сірі відтінки офіційно завершився. На зміну йому приходять теплі нейтральні кольори: тауп, пісочні відтінки, грибний, кремово-білий.

Сірі інтер'єри часто здаються холодними та пласкими / Фото Pinterest

Надлишок декоративних подушок

Часи, коли ліжко прикрашали великою кількістю декоративних подушок, минають. Раніше таке оформлення вважалося ознакою завершеного інтер'єру, а тепер видається неприроднім.

Також менш актуальними стали різьблені та каретні узголів'я ліжка. Сьогодні дизайнери віддають перевагу простоті: менше декоративних деталей, чисті лінії та меблі, невимушені на вигляд.

Цей підхід добре поєднується з популярністю якісної постільної білизни – лляних простирадл і ковдр ручної роботи.

Різьблені узголів'я втрачають актуальність / Фото Pinterest

Повністю біла постіль

Повністю біла постіль, яка колись асоціювалася з розкішними готелями, також втрачає популярність. Такий інтер'єр може видаватися надто суворим. Люди дедалі частіше обирають насиченіші відтінки та делікатні принти. Дизайнери радять поєднувати постільну білизну з візерунком і шпалери у схожій кольоровій гамі, щоб створити багатошаровий, але гармонійний інтер'єр.

Повністю біла спальня – застарілий тренд / Фото Pinterest

Раніше ми писали про те, тренди 1970-х у декорі спалень повертаються. Дизайнери розповіли, що у моді знову яскраві принти, теплі кольори та фактурний текстиль. Варто звернути увагу на постіль із квітковими чи смугастими візерунками, акцентні узголів'я ліжка, декоративні подушки з бахромою, тумбочки з шухлядами та виразні шпалери.