Какие цвета делают спальню мрачной и неуютной: антирейтинг дизайнеров
- Дизайнеры не рекомендуют использовать в спальне яркие цвета, такие как салатовый, насыщенный фиолетовый и ярко-красный, поскольку они могут создавать чрезмерную активность и мешать расслаблению.
- Для спальни лучше выбирать спокойные оттенки, такие как приглушенные зеленые, теплые нейтральные цвета или светлые оттенки синего, которые способствуют созданию уютной атмосферы.
Выбор цвета для спальни часто кажется простым, но именно он может существенно повлиять на атмосферу комнаты. То, что выглядит привлекательно в магазине красок, после нанесения на все стены может создавать совсем другой эффект. Особенно это важно для спальни, где освещение обычно приглушенное, а пребывание – длительное.
О неудачных цветах для спальни рассказали дизайнеры в блоге Martha Stewart.
Смотрите также Портят интерьер: дизайнеры назвали 6 вещей, которые надо немедленно убрать из гостиной
Какие цвета не следует выбирать для спальни?
- Салатовый – слишком активный для отдыха
Салатовый цвет выглядит свежо и ярко, но в спальне он может создавать чрезмерную визуальную активность. Свет отражается так, что даже вечером пространство кажется "энергичным", что мешает расслаблению. Вместо этого дизайнеры советуют выбирать более спокойные оттенки зеленого – например, приглушенный шалфей или мягкий эвкалипт.
Салатовый цвет не стоит выбирать для спальни / Фото Pexels
- Насыщенный фиолетовый – слишком драматический
Фиолетовый может выглядеть эффектно, но слишком интенсивные оттенки способны перегружать пространство. Днем такой цвет кажется ярким, а вечером – тяжелым и даже резким. Лучшая альтернатива – более сложные тона: лавандово-серый или приглушенный сливовый.
Насыщенный фиолетовый слишком драматический для спальни / Фото Pexels
- Ярко-красный – стимулирует, а не успокаивает
Красный ассоциируется с энергией и страстью, но именно это делает его неудачным выбором для спальни. Он повышает бдительность и может затруднять расслабление после дня. Дизайнеры рекомендуют заменить его на более мягкие варианты – бордовый, терракотовый или нежно-розовый.
Ярко-красный цвет не успокаивает / Фото Pexels
Какие цвета лучше выбрать для спальни?
Правильный выбор цвета для спальни должен создавать спокойную, уравновешенную атмосферу и не перегружать зрение. Эксперты издания The Spruce советуют выбирать оттенки, которые способствуют расслаблению и не стимулируют активность. К примеру:
- Мягкие зеленые оттенки
Приглушенные вариации зеленого – один из самых удачных вариантов. Они ассоциируются с природой и спокойствием.
- Теплые нейтральные цвета
Нейтральная база – самый безопасный выбор для спальни. Она создает ощущение уюта и легко сочетается с декором. Оптимальные варианты: бежевый, кремовый, теплый серый, серо-бежевый (greige).
- Светлые оттенки синего
Синий может быть успокаивающим, если он не слишком темный. Лучше выбирать: пудрово-голубой, серо-голубой или приглушенный небесный.
Ранее мы писали, что неудачный выбор оттенка межкомнатных дверей может испортить впечатление от ремонта. Самыми неудачными цветами для дверей являются грязно-белый с желтым подтоном или дешевый "древесный" коричневый.