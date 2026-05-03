Какие цвета делают спальню мрачной и неуютной: антирейтинг дизайнеров

Выбор цвета для спальни часто кажется простым, но именно он может существенно повлиять на атмосферу комнаты. То, что выглядит привлекательно в магазине красок, после нанесения на все стены может создавать совсем другой эффект. Особенно это важно для спальни, где освещение обычно приглушенное, а пребывание – длительное.

О неудачных цветах для спальни рассказали дизайнеры в блоге Martha Stewart.

Какие цвета не следует выбирать для спальни?

Салатовый – слишком активный для отдыха

Салатовый цвет выглядит свежо и ярко, но в спальне он может создавать чрезмерную визуальную активность. Свет отражается так, что даже вечером пространство кажется "энергичным", что мешает расслаблению. Вместо этого дизайнеры советуют выбирать более спокойные оттенки зеленого – например, приглушенный шалфей или мягкий эвкалипт.



Насыщенный фиолетовый – слишком драматический

Фиолетовый может выглядеть эффектно, но слишком интенсивные оттенки способны перегружать пространство. Днем такой цвет кажется ярким, а вечером – тяжелым и даже резким. Лучшая альтернатива – более сложные тона: лавандово-серый или приглушенный сливовый.



Ярко-красный – стимулирует, а не успокаивает

Красный ассоциируется с энергией и страстью, но именно это делает его неудачным выбором для спальни. Он повышает бдительность и может затруднять расслабление после дня. Дизайнеры рекомендуют заменить его на более мягкие варианты – бордовый, терракотовый или нежно-розовый.



Какие цвета лучше выбрать для спальни?

Правильный выбор цвета для спальни должен создавать спокойную, уравновешенную атмосферу и не перегружать зрение. Эксперты издания The Spruce советуют выбирать оттенки, которые способствуют расслаблению и не стимулируют активность. К примеру:

Мягкие зеленые оттенки

Приглушенные вариации зеленого – один из самых удачных вариантов. Они ассоциируются с природой и спокойствием.

Теплые нейтральные цвета

Нейтральная база – самый безопасный выбор для спальни. Она создает ощущение уюта и легко сочетается с декором. Оптимальные варианты: бежевый, кремовый, теплый серый, серо-бежевый (greige).

Светлые оттенки синего

Синий может быть успокаивающим, если он не слишком темный. Лучше выбирать: пудрово-голубой, серо-голубой или приглушенный небесный.

