Украинцы отказываются от старых ванных комнат ради нового тренда

Еще несколько лет назад душевая кабина считалась почти обязательным атрибутом современной ванной комнаты. Однако сегодня дизайнеры отмечают четкий сдвиг в предпочтениях: все больше украинцев отказываются от классических конструкций в пользу так называемого итальянского душа.

Как пишет Homes and Gardens, популярность этого решения стремительно растет — и не только из-за эстетики.

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Речь идет о практичности, ощущении пространства и новом подходе к организации ванной комнаты.

Что такое итальянский душ и почему он стал трендом?

Итальянский душ – это душевая зона без привычного поддона и высоких бортиков. Фактически она интегрирована в пространство ванной комнаты: пол плавно переходит в душевую зону, а отделение происходит с помощью стеклянной перегородки или иногда вообще отсутствует.

Именно эта "открытость" и создает эффект пространства, который особенно ценят владельцы малогабаритного жилья. Дизайнеры называют несколько ключевых причин популярности:

ванная комната визуально кажется больше;

интерьер выглядит современнее и "дороже";

пространство не перегружается лишними конструкциями;

такой душ легко вписывается и в минимализм, и в классические интерьеры.

Одно из самых недооцененных преимуществ — это простота уборки. В традиционных душевых кабинах часто скапливаются известковый налет, остатки мыла и грязь в стыках и углах. Итальянский душ лишен многих из этих "слабых мест":

нет поддона,

сложных профилей,

труднодоступных зон.

В результате уход становится быстрее, а ванная дольше сохраняет опрятный вид. Еще один важный аргумент – безбарьерный доступ. Отсутствие порогов делает такой душ удобным для пожилых людей, детей и людей с ограниченной мобильностью.



Душевая зона без привычного поддона и высоких бортиков / Фото Unsplash

Что нужно учесть перед установкой?

Несмотря на все преимущества, итальянский душ – это не только дизайн, но и техническая точность. Его обустройство требует:

качественной гидроизоляции;

правильного уклона пола к сливу;

профессионального монтажа системы водоотвода.

Именно на этих этапах чаще всего возникают ошибки. В случае некачественного выполнения возможны протечки, повышенная влажность и даже появление плесени. Из-за этого стоимость такого решения обычно выше, чем у стандартной душевой кабины.