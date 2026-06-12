Як пише Homes and Gardens, популярність цього рішення стрімко зростає – і не лише через естетику.
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Йдеться про практичність, відчуття простору та новий підхід до організації ванної кімнати.
Що таке італійський душ і чому він став трендом?
Італійський душ – це душова зона без звичного піддона та високих бортиків. Фактично вона інтегрована в простір ванної кімнати: підлога плавно переходить у душову зону, а відокремлення відбувається за допомогою скляної перегородки або іноді взагалі відсутнє.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Саме ця "відкритість" і створює ефект простору, який особливо цінують власники малогабаритного житла. Дизайнери називають кілька ключових причин популярності:
- ванна кімната візуально здається більшою;
- інтер'єр виглядає сучасніше й "дорожче";
- простір не перевантажується зайвими конструкціями;
- такий душ легко вписується і в мінімалізм, і в класичні інтер'єри.
Одна з найбільш недооцінених переваг – це простота прибирання. У традиційних душових кабінах часто накопичуються вапняний наліт, залишки мила та бруд у стиках і кутах. Італійський душ позбавлений багатьох із цих "слабких місць":
- немає піддона,
- складних профілів,
- важкодоступних зон.
У результаті догляд стає швидшим, а ванна довше зберігає охайний вигляд. Ще один важливий аргумент – безбар'єрний доступ. Відсутність порогів робить такий душ зручним для літніх людей, дітей і людей з обмеженою мобільністю.
Душова зона без звичного піддона та високих бортиків / Фото Unsplash
Що потрібно врахувати перед встановленням?
Попри всі переваги, італійський душ – це не лише про дизайн, а й про технічну точність. Його облаштування потребує:
- якісної гідроізоляції;
- правильного ухилу підлоги до зливу;
- професійного монтажу системи водовідведення.
Саме на цих етапах найчастіше виникають помилки. У разі неякісного виконання можливі протікання, підвищена вологість і навіть поява плісняви. Через це вартість такого рішення зазвичай вища, ніж у стандартної душової кабіни.