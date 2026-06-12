У тіктоці користувачка з ніком @Alina Shynkarenko поділилася власним досвідом і зізналася, що вдруге не погодилася б на встановлення тіньового плінтуса у своєму помешканні.

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Чому не варто обирати тіньовий профіль замість звичайного плінтуса?

За її словами, у соцмережах та на фотографіях такий елемент виглядає ефектно, однак у повсякденному житті виявився не таким практичним. Однією з головних проблем жінка назвала занадто малу висоту плінтуса. Через це він практично не виконує своєї основної функції – не захищає нижню частину стіни від механічних пошкоджень.

Відтак стіни постійно зачіпає робот-пилосос і звичайний пилосос. У результаті на них з'являються подряпини та потертості. Ще одним недоліком, на який звернула увагу авторка відео, стало накопичення пилу у заглибленні між стіною та підлогою. Через особливості конструкції прибирати там не завжди зручно, а бруд може залишатися непоміченим.



Як виглядає плінтус з часом / Скриншот з відео

Чому цей плінтус досі обирають?

Попри критику, тіньовий плінтус продовжує залишатися популярним серед прихильників сучасного дизайну. Його перевагою вважають можливість створити ефект "парячої стіни" та зробити інтер'єр більш лаконічним.

Втім, історія користувачки тіктоку вкотре нагадує: модні рішення не завжди виявляються практичними у повсякденному житті. Перед тим як повторювати тренди з Pinterest чи Instagram, варто оцінити не лише зовнішній вигляд, а й те, наскільки вони відповідатимуть вашим звичкам і потребам. Особливо це стосується деталей, з якими доводиться взаємодіяти щодня. Адже ремонт роблять на роки, а дрібні незручності з часом можуть перетворитися на постійне джерело роздратування.