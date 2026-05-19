Выбросьте это немедленно: 5 вещей, которые превращают вашу ванную в безвкусицу

Ванная комната одна из самых маленьких зон в доме, поэтому любая дизайнерская ошибка здесь сразу бросается в глаза. Даже одна неудачная деталь способна испортить общее впечатление, превратив продуманный интерьер в хаотичное и визуально перегруженное пространство.

К счастью, именно ванну проще всего обновить: несколько точечных изменений могут полностью изменить ее атмосферу, сделав ее современной, спокойной и функциональной. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Что не стоит размещать в ванной?

Громоздкие тумбы

Большие шкафы кажутся практичным решением для хранения, но в небольших ванных они часто работают против пространства – визуально его уменьшают и создают ощущение перегруженности. Современные интерьеры все чаще тяготеют к минимализму:

подвесные раковины,

узкие системы хранения,

настенные полки.

Такой подход не только экономит пространство, но и добавляет интерьеру легкости и "воздуха".

Это визуально освобождает пространство, сохраняя функциональность,

– отмечает дизайнер интерьеров Айхан Эрдоган.



Подвесные тумбы выглядят более современно / Фото Pinterest

Визуальный беспорядок

Даже дорогой ремонт теряет эффект, если поверхности загромождены баночками, флаконами и средствами ухода. Беспорядок сразу разрушает ощущение чистоты и гармонии. Решение простое – организация. Стильные корзины, закрытые системы хранения и минимальное количество предметов на виду помогают превратить ванную в пространство, напоминающее SPA.



Отсутствие визуального шума в ванной делает ее более премиальной / Фото Pinterest

Слишком темные цвета

Глубокие оттенки могут выглядеть эффектно, но в маленьких ванных они часто "съедают" пространство, делая его визуально тесным и мрачным. Зато светлые цвета – белый, кремовый, светло-серый – помогают расширить пространство и создать ощущение чистоты. Теплая атмосфера достигается за счет натуральных текстур и мягких акцентов.



Светлые цвета ванной расширяют пространство / Фото Pinterest

Дешевый пластик и временные решения

Пластиковые дозаторы, тонкие шторки для душа и недолговечная фурнитура быстро портят общее впечатление даже от дорогого интерьера. Они изнашиваются, выцветают и выглядят неопрятно. Дизайнеры советуют выбирать керамику, стекло и шлифованный металл – такие материалы выглядят значительно дороже и служат дольше.

Они мгновенно трансформируют пространство и могут быть удивительно доступными,

– добавляет дизайнер Тони Робертс.



Тонкую шторку лучше заменить на тканевую, которая предназначена для ванны / Фото Pinterest

Тематический и праздничный декор

Как пишет Good Housekeeping, декор с ярко выраженной темой – ракушки, морские мотивы, мультяшные элементы или сезонные украшения – быстро теряет актуальность и делает интерьер устаревшим. Дизайнеры советуют избегать чрезмерной "тематики", ведь она ограничивает гибкость пространства. То, что кажется веселым сегодня, уже завтра может выглядеть неуместно.



Мыльницы из натуральных материалов выглядят стильно и современно / Фото Pinterest

Как сделать маленькую ванную визуально больше?

Ранее мы писали, что даже очень компактная ванная комната может выглядеть визуально просторнее, если правильно подобрать цвета, освещения и отделки. Важно учитывать, что ощущение пространства часто зависит не столько от реальной площади, сколько от удачных дизайнерских решений и деталей интерьера.

Для небольших ванных лучше всего работают светлые и теплые оттенки плитки – кремовый, бежевый, молочный, светло-серый или песочный. Такие цвета лучше отражают свет, благодаря чему пространство выглядит светлее и больше, тогда как темные или слишком контрастные оттенки могут визуально "давить" и уменьшать помещение, особенно если в нем не хватает естественного освещения.

