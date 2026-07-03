Бежевые ванные комнаты теперь в прошлом: эти 5 сочетаний выглядят гораздо дороже

Стильная ванная комната не всегда требует дорогого ремонта или эксклюзивных материалов. Зачастую именно удачно подобранное сочетание фактур и цветов создает эффект роскошного интерьера.

Подборкой таких решений поделилась пользовательница TikTok @sofijka_interior, которая рассказала, какие комбинации материалов сегодня считаются самыми стильными и дорого выглядящими.

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Какие 5 сочетаний для ванной выглядят дорого?

Черный камень и темное дерево

Сочетание темного натурального камня или его качественной имитации с деревом глубоких оттенков создает сдержанный и современный интерьер. Такой дизайн часто используют в премиальных отелях и частных домах.



Черный камень и темное дерево – беспроигрышное сочетание / Фото Pinterest

Микроцемент и рифленое стекло

Микроцемент на стенах или полу придает пространству минималистичный характер, а рифленое стекло делает интерьер более фактурным и одновременно обеспечивает уединение. Это одна из самых актуальных комбинаций в современном дизайне.



Микроцемент в сочетании с рельефным стеклом выглядит дорого / Фото Pinterest

Темное дерево и латунь

Теплые оттенки дерева прекрасно сочетаются с латунной сантехникой, ручками или светильниками. Именно латунные акценты придают ванной комнате ощущение элегантности и престижности.



Темное дерево удачно сочетается с латунью / Фото Pinterest

Мрамор и ореховое дерево

Классическое сочетание, которое уже много лет не выходит из моды. Светлый мрамор придает помещению изысканность, а мебель или отделка из орехового дерева делают интерьер теплее и уютнее.



В ванной комнате мрамор прекрасно сочетается с ореховым деревом / Фото Pinterest

Травертин и ореховое дерево

Один из главных трендов последних лет – использование травертина. Этот натуральный камень с теплым бежевым оттенком гармонично сочетается с ореховым деревом, создавая спокойный, естественный и дорогой облик ванной комнаты.



Травертин и ореховое дерево в ванной комнате / Фото Pinterest

Эксперты по дизайну отмечают, что именно сочетание натуральных фактур, теплых оттенков дерева и благородных материалов помогает создать интерьер, который выглядит значительно дороже без необходимости использовать чрезмерное количество декоративных элементов.