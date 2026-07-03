Добіркою таких рішень поділилася користувачка тіктоку @sofijka_interior, яка розповіла, які комбінації матеріалів сьогодні вважаються найбільш стильними та дорогими на вигляд.

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Які 5 поєднань для ванної виглядають дорого?

Чорний камінь і темне дерево

Поєднання темного натурального каменю або його якісної імітації з деревом глибоких відтінків створює стриманий і сучасний інтер'єр. Такий дизайн часто використовують у преміальних готелях та приватних будинках.



Чорний камінь і темне дерево – безпрограшне поєднання / Фото Pinterest

Мікроцемент і рифлене скло

Мікроцемент на стінах або підлозі додає простору мінімалістичного характеру, а рифлене скло робить інтер'єр більш фактурним і водночас забезпечує приватність. Це одна з найактуальніших комбінацій у сучасному дизайні.



Мікроцемент у поєднанні з рельєфним склом виглядає дорого / Фото Pinterest

Темне дерево і латунь

Теплі відтінки дерева чудово поєднуються з латунною сантехнікою, ручками чи світильниками. Саме латунні акценти додають ванній кімнаті відчуття елегантності та преміальності.



Темне дерево вдало поєднується з латунню / Фото Pinterest

Мармур і горіхове дерево

Класичне поєднання, яке вже багато років не виходить із моди. Світлий мармур додає простору вишуканості, а меблі або оздоблення з горіхового дерева роблять інтер'єр теплішим і затишнішим.



У ванній кімнаті мармур гарно поєднується з горіховим деревом / Фото Pinterest

Травертин і горіхове дерево

Один із головних трендів останніх років – використання травертину. Цей натуральний камінь із теплим бежевим відтінком гармонійно поєднується з горіховим деревом, створюючи спокійний, природний і дорогий вигляд ванної кімнати.



Травертин і горіхове дерево у ванній кімнаті / Фото Pinterest

Експерти з дизайну зазначають, що саме поєднання натуральних фактур, теплих відтінків дерева та благородних матеріалів допомагає створити інтер'єр, який виглядає значно дорожче без необхідності використовувати надмірну кількість декоративних елементів.