Про такий прийом розповіла користувачка тіктоку @valeria.matrokhina, відео якої набрало тисячі переглядів.

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Що змінили в інтер'єрі?

За словами авторки, вони вирішили відмовитися від класичних білих віконних рам і пофарбували їх у темний колір. Як стверджує блогерка, саме білі рами часто "губляться" в інтер'єрі та роблять його менш виразним. Натомість темні вікна:

створюють контраст,

додають простору глибини,

візуально роблять оселю дорожчою.

Після такого оновлення кімната, за її словами, стала виглядати більш сучасно, а самі вікна перетворилися на стильний акцент інтер'єру.

Як виглядає оновлений інтер'єр: дивіться відео

Чому цей прийом працює?

Дизайнери давно використовують темні елементи для створення контрасту в інтер'єрі. Чорні, графітові або темно-коричневі рами допомагають підкреслити геометрію простору та привертають увагу до вікон. Особливо ефектно таке рішення виглядає в сучасних, мінімалістичних, скандинавських або лофт-інтер'єрах.

Крім того, темні рами добре поєднуються зі:

світлими стінами,

натуральним деревом,

нейтральними відтінками меблів.

Що варто врахувати?

Перед фарбуванням важливо переконатися, що матеріал віконних рам підходить для такого оновлення. Для пластикових, дерев'яних та алюмінієвих конструкцій використовуються різні типи фарб і технології нанесення.

Якщо роботи виконані правильно, зміна кольору рам може стати доступним способом оновити інтер'єр без масштабного ремонту та значних витрат. За словами авторки відео, саме це просте рішення зробило кімнату значно дорожчою на вигляд.