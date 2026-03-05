Дизайнер раскрыла секретное правило 60/30/10, которое спасет любой интерьер
- Дизайнер интерьеров Саманта Синклер раскрыла правило 60/30/10 для гармоничного сочетания цветов в интерьере.
- Правило предусматривает распределение цветов: 60% – господствующий цвет, 30% – вторичный цвет, 10% – акцентные цвета.
Иногда даже красиво меблированная комната выглядит как-то "плоско" или несбалансированно. Причина часто кроется не в отсутствии декора, а в неправильном сочетании цветов и пропорций.
Дизайнер интерьеров Саманта Синклер поделилась в тиктоке секретом простого правила 60/30/10, которое помогает любому пространству выглядеть гармонично и стильно.
Что стоит знать о правиле 60/30/10?
Саманта Синклер объяснила, что правило 60/30/10 – один из самых известных трюков для балансировки цветов и текстур в интерьерах. Большинство людей просто не знают, как расположить цвета и материалы, и именно поэтому пространство не выглядит продуманным и элегантным.
Популярный дизайнер в соцсетях отмечает, что правило 60/30/10 помогает сделать пространство гармоничным, но одновременно динамичным – без ощущения хаоса или чрезмерного однообразия. Согласно правилу:
- 60% пространства должен занимать господствующий цвет, и именно это ты имеешь в виду под стенами, большой мебелью и коврами. Это основа, которая задает тон всему пространству.
- Остальные 30% – это вторичный цвет, что дополняет господствующий и добавляет объема с помощью стульев, штор или постельного белья.
- Последние 10 процентов пространства отведено для акцентных цветов и деталей – именно тех элементов, которые добавляют характера и индивидуальности: подушки, вазы, лампы или интересные украшения.
Синклер отмечает, что эта небольшая пропорция ставит "точку над і" и делает интерьер уникальным.
Как работает правило 60/30/10: смотрите видео
Что портит вид вашей кухни?
Как пишут на странице jasno.projekty, люди довольно часто делают банальные ошибки из-за которых их кухни выглядят менее современно и функционально. Среди этих ошибок:
- нарушение "рабочего треугольника",
- недостаток систем хранения,
- плохое освещение, что снижает функциональность и комфорт пространства.
Кухня – это зона активного пользования, поэтому она должна быть "дружественной" к повседневной жизни. Чрезмерный акцент на красоте без учета практичности часто превращает мечту в постоянные хлопоты.
Какой элемент дизайна кухни снова на пике популярности?
Ранее мы писали, что занавески возвращают в моду, и сегодня этот тренд набирает еще большую популярность именно в кухонных интерьерах. Оказывается, правильно подобранные шторы на кухне могут не только стать стильным акцентом, но и выполнять важные практические функции.
- Во-первых, они обеспечивают приватность, особенно если кухня выходит окнами на улицу или соседний дом.
- Во-вторых, занавески рассеивают естественный свет, делая пространство мягче и приятнее для глаз, а также помогают удерживать тепло в холодное время года.