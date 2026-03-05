Дизайнер раскрыла секретное правило 60/30/10, которое спасет любой интерьер

Иногда даже красиво меблированная комната выглядит как-то "плоско" или несбалансированно. Причина часто кроется не в отсутствии декора, а в неправильном сочетании цветов и пропорций.

Дизайнер интерьеров Саманта Синклер поделилась в тиктоке секретом простого правила 60/30/10, которое помогает любому пространству выглядеть гармонично и стильно.

Что стоит знать о правиле 60/30/10?

Саманта Синклер объяснила, что правило 60/30/10 – один из самых известных трюков для балансировки цветов и текстур в интерьерах. Большинство людей просто не знают, как расположить цвета и материалы, и именно поэтому пространство не выглядит продуманным и элегантным.

Популярный дизайнер в соцсетях отмечает, что правило 60/30/10 помогает сделать пространство гармоничным, но одновременно динамичным – без ощущения хаоса или чрезмерного однообразия. Согласно правилу:

60% пространства должен занимать господствующий цвет, и именно это ты имеешь в виду под стенами, большой мебелью и коврами. Это основа, которая задает тон всему пространству.

Остальные 30% – это вторичный цвет, что дополняет господствующий и добавляет объема с помощью стульев, штор или постельного белья.

Последние 10 процентов пространства отведено для акцентных цветов и деталей – именно тех элементов, которые добавляют характера и индивидуальности: подушки, вазы, лампы или интересные украшения.

Синклер отмечает, что эта небольшая пропорция ставит "точку над і" и делает интерьер уникальным.

Что портит вид вашей кухни?

Как пишут на странице jasno.projekty, люди довольно часто делают банальные ошибки из-за которых их кухни выглядят менее современно и функционально. Среди этих ошибок:

нарушение "рабочего треугольника",

недостаток систем хранения,

плохое освещение, что снижает функциональность и комфорт пространства.

Кухня – это зона активного пользования, поэтому она должна быть "дружественной" к повседневной жизни. Чрезмерный акцент на красоте без учета практичности часто превращает мечту в постоянные хлопоты.

Какой элемент дизайна кухни снова на пике популярности?

Ранее мы писали, что занавески возвращают в моду, и сегодня этот тренд набирает еще большую популярность именно в кухонных интерьерах. Оказывается, правильно подобранные шторы на кухне могут не только стать стильным акцентом, но и выполнять важные практические функции.