Дизайнерка інтер'єрів Саманта Сінклер поділилася у тіктоці секретом простого правила 60/30/10, яке допомагає будь-якому простору виглядати гармонійно і стильно.

Що варто знати про правило 60/30/10?

Саманта Сінклер пояснила, що правило 60/30/10 – один з найвідоміших трюків для балансування кольорів та текстур в інтер'єрах. Більшість людей просто не знають, як розташувати кольори та матеріали, і саме тому простір не виглядає продуманим та елегантним.

Популярна дизайнерка у соцмережах зазначає, що правило 60/30/10 допомагає зробити простір гармонійним, але водночас динамічним – без відчуття хаосу чи надмірної одноманітності. Згідно з правилом:

60% простору має займати панівний колір, і саме це ти маєш на увазі під стінами, великими меблями та килимами. Це основа, яка задає тон усьому простору.

Решта 30% – це вторинний колір, що доповнює панівний і додає об'єму за допомогою стільців, штор чи постільної білизни.

Останні 10 відсотків простору відведено для акцентних кольорів та деталей – саме тих елементів, які додають характеру та індивідуальності: подушки, вази, лампи чи цікаві прикраси.

Сінклер наголошує, що ця невелика пропорція ставить "крапку над і" та робить інтер'єр унікальним.

Що псує вигляд вашої кухні?

Як пишуть на сторінці jasno.projekty, люди доволі часто роблять банальні помилки через які їхні кухні виглядають менш сучасно і функціонально. Серед цих помилок:

порушення "робочого трикутника",

нестача систем зберігання,

погане освітлення, що знижує функціональність і комфорт простору.

Кухня – це зона активного користування, тому вона повинна бути "дружньою" до повсякденного життя. Надмірний акцент на красі без урахування практичності часто перетворює мрію на постійний клопіт.

