Як пише The Spruce, деякі популярні рішення можуть не лише зіпсувати зовнішній вигляд кухні, а й зробити її менш комфортною у використанні.

Які найтиповіші помилки варто уникати?

Відмова від посудомийної машини

Часто вважається, що на маленькій кухні немає місця для посудомийки. Проте сучасні моделі є компактними, економлять воду та час, а також легко вписуються навіть у невеликий простір.

Громіздка витяжка з трубами

Великі труби від витяжки візуально "з'їдають" простір і псують загальний вигляд кухні. Альтернативою можуть стати моделі з фільтрами, які не потребують складних комунікацій.



Експерти радять замінити велику витяжку на більш компактні моделі / Фото Unsplash

Ігнорування складних меблів

Складні столи та стільці – це не лише дачний варіант, а й практичне рішення для маленьких кухонь. Вони допомагають заощадити місце та можуть виконувати одразу кілька функцій.

Відкриті полиці замість шаф

Хоча відкриті полиці виглядають стильно, на практиці вони швидко захаращуються. Натомість краще обирати закриті шафи до стелі, які дозволяють підтримувати порядок.

Недостатнє освітлення

Один світильник у центрі стелі – не найкраще рішення. Маленька кухня потребує кількох джерел світла, зокрема підсвітки робочих зон.



Недостатнє освітлення – проблема на будь-якій кухні / Фото Unsplash

Монохромний інтер'єр

Однотонні кухні можуть виглядати нудно й "плоско". Додавання яскравих акцентів – текстилю, декору або кольорових елементів – допоможе зробити простір більш живим і затишним.

Що ще псує зовнішній вигляд кухні?

Водночас експерти House Beautiful наголошують, що надлишок відкритих полиць і безлад псують кухню та роблять її менш функціональною. За їхніми словами, такі рішення швидко призводять до візуального шуму, особливо в невеликих приміщеннях, де кожна деталь одразу впадає в око.

Фахівці радять віддавати перевагу закритим системам зберігання, які допомагають підтримувати порядок і створюють відчуття більшого простору. Крім того, важливо уникати перевантаження кухні декоративними елементами, адже мінімалізм і продумана організація здатні значно підвищити комфорт і зручність у повсякденному користуванні.

Раніше ми писали, що підсвітка підлоги та глянцева плитка можуть бути непрактичними через видимість пилу та слідів, а також слизькість. На кухні важливо уникати порушення "робочого трикутника", нестачі систем зберігання та неправильного освітлення для зручності використання.