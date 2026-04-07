Как пишет The Spruce, некоторые популярные решения могут не только испортить внешний вид кухни, но и сделать ее менее комфортной в использовании.

Какие типичные ошибки стоит избегать?

Отказ от посудомоечной машины

Часто считается, что на маленькой кухне нет места для посудомойки. Однако современные модели являются компактными, экономят воду и время, а также легко вписываются даже в небольшое пространство.

Громоздкая вытяжка с трубами

Большие трубы от вытяжки визуально "съедают" пространство и портят общий вид кухни. Альтернативой могут стать модели с фильтрами, которые не требуют сложных коммуникаций.



Игнорирование сложной мебели

Складные столы и стулья – это не только дачный вариант, но и практичное решение для маленьких кухонь. Они помогают сэкономить место и могут выполнять сразу несколько функций.

Открытые полки вместо шкафов

Хотя открытые полки выглядят стильно, на практике они быстро загромождаются. Вместо этого лучше выбирать закрытые шкафы до потолка, которые позволяют поддерживать порядок.

Недостаточное освещение

Один светильник в центре потолка – не лучшее решение. Маленькая кухня требует нескольких источников света, в частности подсветки рабочих зон.



Монохромный интерьер

Однотонные кухни могут выглядеть скучно и "плоско". Добавление ярких акцентов – текстиля, декора или цветных элементов – поможет сделать пространство более живым и уютным.

Что еще портит внешний вид кухни?

В то же время эксперты House Beautiful отмечают, что избыток открытых полок и беспорядок портят кухню и делают ее менее функциональной. По их словам, такие решения быстро приводят к визуальному шуму, особенно в небольших помещениях, где каждая деталь сразу бросается в глаза.

Специалисты советуют отдавать предпочтение закрытым системам хранения, которые помогают поддерживать порядок и создают ощущение большего пространства. Кроме того, важно избегать перегрузки кухни декоративными элементами, ведь минимализм и продуманная организация способны значительно повысить комфорт и удобство в повседневном пользовании.

Ранее мы писали, что подсветка пола и глянцевая плитка могут быть непрактичными из-за видимости пыли и следов, а также скользкости. На кухне важно избегать нарушения "рабочего треугольника", недостатка систем хранения и неправильного освещения для удобства использования.