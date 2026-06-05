Так холодильник уже никто не ставит: новый тренд захватывает современные кухни

Еще недавно холодильник был одним из самых заметных элементов кухни. Его размещали отдельно или в специальной нише между шкафами, а металлические или белые дверцы часто контрастировали с мебелью. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще отказываются от такого подхода в пользу нового тренда полностью скрытой бытовой техники.

Как пишет издание Kobieta, современные кухни все чаще объединяют с гостиными, поэтому владельцы жилья стремятся создать максимально гармоничное и целостное пространство.

Смотрите также Интерьеры больше не будут скучными: какой стиль вытесняет минимализм

Именно поэтому растет популярность встроенных холодильников, которые полностью скрываются за фасадами кухонной мебели. Если раньше популярным решением была установка холодильника в нишу между шкафами, то сегодня тренд изменился.

Новейшие интерьеры предусматривают, что дверцы холодильника выглядят так же, как и остальные кухонные фасады. В результате кухня напоминает единую композицию без видимых технических элементов. Такой подход помогает визуально увеличить пространство и сделать интерьер более аккуратным и современным.

Почему тренд стал популярным?

Специалисты объясняют популярность интегрированных холодильников изменением подхода к организации жилья. Открытые планировки, где кухня плавно переходит в гостиную, требуют более продуманного дизайна. В таких помещениях каждый предмет влияет на общее восприятие интерьера.

Поэтому многие владельцы квартир и домов стараются минимизировать визуальный шум и скрыть бытовую технику за мебельными фасадами.

Какие есть недостатки?

Несмотря на многочисленные преимущества, встроенные холодильники имеют и определенные минусы. Прежде всего их необходимо предусмотреть еще на этапе проектирования кухни. Кроме того, стоимость приобретения и монтажа таких моделей обычно выше по сравнению с обычными холодильниками.

Также важно обеспечить правильную вентиляцию техники. Еще одним недостатком может стать сложная замена оборудования в будущем, ведь новый холодильник должен соответствовать уже установленной мебели.

Впрочем, несмотря на дополнительные расходы и сложность монтажа, скрытые холодильники все чаще становятся выбором тех, кто стремится создать стильный, лаконичный и гармоничный интерьер без лишних деталей.